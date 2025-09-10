ΕΡΤ: «Να βγάλουμε την καρφίτσα; Γιατί σημαίνει Παλαιστίνη»

Όπως αποκάλυψε η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός Μάρθα Φριντζήλα ζωντανά στον αέρα της ΕΡΤ, εκπρόσωπος της παραγωγής της εκπομπής, της πρότεινε να αφαιρέσει από την εμφάνισή της, πριν βγει στον αέρα, κόσμημα το οποίο περιείχε χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

«Μια από τα ίδια» όσον αφορά τη λογοκρισία και την εξάρτηση από την κυβέρνηση, φαίνεται ότι είναι η φιλοσοφία που επικρατεί στην ΕΡΤ, (και) επί της προεδρίας του Γιάννη Παπαδόπουλου στην ΕΡΤ, της ηγεσίας του Δημήτρη Κιρμικίρογλου στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και φυσικά της κυβέρνησης ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη: Προσεκτικές προσπάθειες να προβάλλεται στις συχνότητές της, μόνο ότι είναι συμβατό με την κυβερνητική πολιτική σε κάθε τομέα.

Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός Μάρθα Φριντζήλα ανέφερε την Τετάρτη στον αέρα της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον», ότι εκπρόσωπος της παραγωγής της εκπομπής, της πρότεινε να αφαιρέσει από την εμφάνισή της, πριν βγει στον αέρα, ένα κόσμημα, συγκεκριμένα μία καρφίτσα, η οποία περιείχε χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο (στιγμιότυπο 18.27) στον αέρα πραγματοποιήθηκε ο παρακάτω διάλογος:

Ο θυμός δεν σου αλλάζει τη διάθεση;

Κατά καιρούς ναι. Δεν έχω πια θυμό. Θυμό έχω μόνο για το πού καταλήγουμε, πού οδεύουμε, οι άνθρωποι και η ανθρωπότητα. Γι’ αυτό έχω θυμό. Για την αναισθησία μας και το φόβο μας. Πριν μου λέει κάποιος απ’ την παραγωγή «Να βγάλουμε την καρφίτσα γιατί… δεν ξέρω κι εγώ τι, γιατί σημαίνει Παλαιστίνη». Του λέω «Όχι δεν θα βγάλουμε την καρφίτσα, γιατί να βγάλουμε την καρφίτσα; Τι φοβόμαστε; Φοβόμαστε να πούμε τι πιστεύουμε»; Είμαστε άνθρωποι φοβισμένοι, μη χάσουμε τη δουλειά μας, μη μας πούνε κάτι, μη χάσουμε κάτι.

Κι αν αυτή είναι η στάση της ΕΡΤ απέναντι στους καλεσμένους των εκπομπών της, των οποίων ούτε η εργασία και ούτε η επιβίωση, εξαρτάται από εκείνη, μπορούμε εύλογα να συνάγουμε συμπεράσματα για το ποια είναι η στάση της απέναντι στους δημοσιογράφους της, όπου τα πράγματα είναι διαφορετικά.