Ένα ασθενοφόρο για τη Γάζα

Μια σημαντική πρωτοβουλία από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας για την αγορά και πλήρη εξοπλισμού ενός ασθενοφόρου που θα επιχειρεί αποκλειστικά στη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους στη Γάζα και η όποια ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχεται στον θύλακα με το σταγονόμετρο, οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην Ελλάδα κατάφεραν να κάνουν πράξη ένα όραμα που υλοποιήθηκε σε σύντομο χρόνο κυρίως μέσα από δράσεις πολιτισμού και αλληλεγγύης. Συγκέντρωσαν ένα αναγκαίο και ικανό χρηματικό ποσό ώστε να αγοραστεί ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο για τους κατοίκους της Γάζας.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη τον Οκτώβριο στο Κάιρο, μεταξύ της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου και της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας. Η Ερυθρά Ημισέληνος κρίθηκε ως ο μοναδικός οργανισμός που θα μπορούσε να φέρει σε πέρας όλο το επιχειρησιακό σχέδιο για την παράδοση του ασθενοφόρου.

Η συμφωνία υπεγράφη από Χάλεντ Αμπού Γκος, γενικό διευθυντή της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου και τον Μοχάμεντ Ελσαγιέντ, προέδρου της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας στο Νοσοκομείο Παλαιστίνης του Οργανισμού στο Κάιρο, παρουσία του προέδρου της Ένωσης, δρ. Γιούνις αλ-Χατίμπ, καθώς και στελεχών και μελών του προσωπικού του νοσοκομείου.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά και πλήρη εξοπλισμό ενός ασθενοφόρου με όλα τα απαραίτητα ιατρικά μέσα και προμήθειες, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ένωσης στην ανθρωπιστική της αποστολή για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά ασθενών και τραυματιών στην Παλαιστίνη.

Ο κ. Αμπού Γκος εξέφρασε την εκτίμησή του για αυτήν τη γενναιόδωρη πρωτοβουλία, τονίζοντας τη σημασία των κοινωνικών συνεργασιών για τη διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για τη συνέχιση του ανθρωπιστικού έργου. Επεσήμανε επίσης τον ουσιαστικό ρόλο των παλαιστινιακών παροικιών ανά τον κόσμο στη στήριξη της αποστολής της Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία αποσκοπεί στην προστασία της αξιοπρέπειας του παλαιστινιακού ανθρώπου και στην ενίσχυση της αντοχής του, τόσο στην Παλαιστίνη όσο και στους προσφυγικούς καταυλισμούς, ιδιαίτερα στη Συρία και τον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο κ. Ελσαγιέντ επαίνεσε τον ρόλο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου και των ομάδων της στην ανακούφιση των δεινών του λαού μας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας και των συνεπειών της στη Δυτική Όχθη. Εξέφρασε επίσης τη βαθιά του εκτίμηση για τις θυσίες των μαρτύρων της Ένωσης, που έδωσαν τη ζωή τους εκπληρώνοντας το ευγενές ανθρωπιστικό τους καθήκον, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν πηγή έμπνευσης και δύναμης για όλους όσοι υπηρετούν το έργο της ανθρωπιάς.