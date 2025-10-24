Συμφώνησε η Χαμάς για ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών στη Γάζα

Η επόμενη ημέρα - εάν δεν παραβιαστεί η συμφωνία ειρήνης • Δύσκολο η Γάζα να ξανασταθεί στα πόδια της • Αδιανόητη ποσότητα ερειπίων • Χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κίνδυνος μολύνσεων

Οι εκπρόσωποι των παλαιστινιακών κινημάτων, μεταξύ των οποίων και εκείνοι της Χαμάς, που συναντήθηκαν την Πέμπτη στο Κάιρο, συμφώνησαν να αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση της Γάζας ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών μετά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Χαμάς αναφέρεται ότι οι ομάδες συμφώνησαν να παραδώσουν «τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους τεχνοκράτες, η οποία θα διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις και τις βασικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τους αραβικούς αδελφούς και τους διεθνείς οργανισμούς».

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν επίσης επί της εθνικής στρατηγικής που έχει ως στόχο «την αναζωογόνηση της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ως μοναδικού νομίμου εκπροσώπου του παλαιστινιακού λαού. Σημειώνεται πως η Χαμάς δεν αποτελεί μέλος της PLO.

Ελάχιστα φάρμακα, κατεστραμμένα νοσοκομεία

Την ίδια ώρα, που η πολύπαθη Γάζα αναζητά βηματισμό μετά τον γενοκτονικό πόλεμο, ο πληθυσμός εξακολουθεί να στερείται κατάλληλη ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Φάρμακα και ιατρικός εξοπλισμός, που ήταν επί μήνες αποκλεισμένοι, έχουν αρχίσει τώρα να φθάνουν, δήλωσε μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ο Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη. Ωστόσο, καθώς το Ισραήλ έχει ανοίξει μόνο δύο συνοριακά περάσματα, είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί η ζήτηση, είπε.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μόνο 14 από 36 νοσοκομεία στον παράκτιο θύλακα λειτουργούν εν μέρει, όπως και 64 από 181 κέντρα υγείας και 109 από 359 αίθουσες θεραπείας. Σημαντικά νοσοκομεία, όπως το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Γάζας, βρίσκονται στην περιοχή που εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και οι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ο ΠΟΥ δηλώνει ότι διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό στην περιοχή, αλλά χρειάζεται καλύτερη και πιο γρήγορη πρόσβαση. Το Ισραήλ ελέγχει την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας και θα πρέπει να δώσει άδεια για τη διανομή βοήθειας στη σφραγισμένη περιοχή.

Μέχρι τώρα, κάθε φορτίο επιθεωρείται ξεχωριστά και χρειάζεται να κατατεθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε προϊόν. Ο Πίπερκορν είπε ότι ο ΠΟΥ χρειάστηκε δυόμιση χρόνια για να φέρει οκτώ φορητά ακτινολογικά μηχανήματα μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ΠΟΥ έχει καταρτίσει κατάλογο με τα απαραίτητα φάρμακα και τον εξοπλισμό και απευθύνει έκκληση στις ισραηλινές αρχές να δώσουν γενική άδεια αντί να επανεξετάζουν κάθε διανομή. Λέει ότι υπάρχουν μόνο δύο τομογράφοι στη Λωρίδα της Γάζας και ότι χρειάζονται επειγόντως περισσότεροι.

61 εκατομμύρια τόνοι ερείπια!

Ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, η καταστροφή των τριών τετάρτων των κτιρίων της Γάζας έχει θάψει τον παλαιστινιακό θύλακα κάτω από περισσότερους από 61 εκατ. τόνους ερειπίων, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Διασκορπισμένα σε αυτό το έδαφος των 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αυτό ισοδυναμεί με 169 κιλά ερειπίων σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Λωρίδας της Γάζας.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει την έναρξη της ανοικοδόμησης του κατεστραμμένου θύλακα, που θα απαιτήσει τη διαχείριση αυτής της τεράστιας ποσότητας ερειπίων.

Έως τις 8 Ιουλίου 2025, ο ισραηλινός στρατός είχε προκαλέσει ζημιές ή την καταστροφή σχεδόν 193.000 κτιρίων (όλων των τύπων) στον πυκνοκατοικημένο θύλακα, δηλαδή το 78% των κτιρίων που υπήρχαν πριν από τις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δορυφορικής ανάλυσης του ΟΗΕ, το Unosat.

Με βάση εικόνες που συγκεντρώθηκαν στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου μόνο για την Πόλη της Γάζας, που έχει στοχοθετηθεί ιδιαίτερα, η υπηρεσία του ΟΗΕ εκτίμησε ότι το 83% των κτιρίων έχει υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (Unep), σχεδόν τα δύο τρίτα των ερειπίων έχουν δημιουργηθεί στη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του πολέμου.

Αλλά κατά τους τελευταίους μήνες πριν από την κατάπαυση πυρός εντάθηκε η καταστροφή των κτιρίων, με 8 εκατ. τόνους ερειπίων να δημιουργούνται μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2025. Το μεγαλύτερο μέρος τους στο νότιο τμήμα του θύλακα, μεταξύ Ράφα και Χαν Γιούνις.

Τοξικά απόβλητα

Ύστερα από προκαταρκτική εκτίμηση της Unep που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, τα ερείπια εκθέτουν τον πληθυσμό σε υγειονομικούς κινδύνους. Η υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον 4,9 εκατ. τόνοι ερειπίων μπορεί να έχουν μολυνθεί από τον αμίαντο που υπήρχε σε παλιά κτίρια, κοντά κυρίως σε διάφορους καταυλισμούς προσφύγων, όπως της Τζαμπάλια (βόρεια), της Νουσέιρατ, του αλ-Μαγάζι (κέντρο), της Χαν Γιούνις και της Ράφα (νότια).

Επιπλέον, τουλάχιστον 2,9 εκατ. τόνοι ερειπίων από παλαιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορεί να έχουν να «μολυνθεί από χημικές ουσίες και άλλα τοξικά προϊόντα», σύμφωνα με τη Unep.

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκόπησε τη Λωρίδα της Γάζας ως απάντηση στην πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα δεδομένα.

Η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει έως τώρα τουλάχιστον 68.280 θανάτους, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς για τη Γάζα, που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

