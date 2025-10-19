Εφαρμόζει την εκεχειρία... «όποτε και όσο θέλει»

Μετά τη νέα παραβίαση και τη δολοφονία δεκάδων Παλαιστινίων, οι IDF ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής ότι θα σταματήσουν • Απέδωσαν την ευθύνη για άλλη μια φορά στη Χαμάς • Διέκοψαν επίσης τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα • Οι χειρισμοί αυξάνουν το ήδη τεράστιο φόρο αίματος, θέτουν σε διαρκή κίνδυνο την εκεχειρία και την απαξιώνουν διεθνώς, παρουσιάζοντάς την ως μία συμφωνία την οποία ο Νετανιάχου θα τηρεί, μόνο όποτε το κρίνει σκόπιμο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας κατ' εφαρμογήν της κατάπαυσης του πυρός, αφού πραγματοποίησε δεκάδες φονικά πλήγματα εναντίον στόχων για τους οποίους υποστήριξε ότι ανήκουν στη Χαμάς. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό, ανάμεσά τους και παιδιά.

Οι IDF κατηγόρησαν την παλαιστινιακή οργάνωση για επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων: «Σύμφωνα με τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, και έπειτα από σειρά σημαντικών πληγμάτων σε απάντηση των παραβιάσεων της Χαμάς, ο στρατός επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση. «Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας και θα απαντήσει με δριμύτητα σε οποιαδήποτε παραβίαση», διευκρινίστηκε.Το Ισραήλ είχε πλήξει την ίδια μέρα δεκάδες σημεία σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και είχε κατηγορήσει την παλαιστινιακή οργάνωση πως εκείνη είχε παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός.

Σταμάτησε ακόμα και την ανθρωπιστική βοήθεια

Το Ισραήλ έχει επίσης διακόψει τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα επικαλούμενη και πάλι παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς. Οι χειρισμοί αυξάνουν το ήδη τεράστιο φόρο αίματος, θέτουν σε διαρκή κίνδυνο την εκεχειρία και την απαξιώνουν διεθνώς, παρουσιάζοντάς την ως μία συμφωνία την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα τηρεί, μόνο όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Το ζήτημα της εργαλειοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας και των βασικών αναγκών των Παλαιστινίων δεν είναι κάτι καινούργιο καθώς το Ισραήλ το χρησιμοποιεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε δεσμεύσει το Ισραήλ να επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών με βοήθεια στη Γάζα κάθε μέρα. Ωστόσο, το Ισραήλ μείωσε τον αριθμό αυτό στο μισό, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία, καθώς δεν επέστρεψε εγκαίρως όλους τους νεκρούς ομήρους. Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ αρνείται επίσης να ανοίξει ξανά το σημαντικό συνοριακό πέρασμα της Ράφα, το μόνο σημείο πρόσβασης που δεν ελέγχεται αποκλειστικά από το Ισραήλ.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σε απάντηση της κατάφωρης παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα, ο στρατός έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους αποθήκες όπλων και υπόγειες υποδομές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού», είχε ανακοινώσει. Είχε ενημερώσει επίσης για τον θάνατο δύο ισραηλινών στρατιωτών.

Νωρίς το βράδυ της Κυριακής, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία της έφτασε στο Κάιρο, προκειμένου να παρακολουθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας σε συνεργασία με τους μεσολαβητές και τις παλαιστινιακές οργανώσεις. Αρχηγός της αντιπροσωπείας θα είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, δρ. Χαλίλ αλ-Χάγια, όπως ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.