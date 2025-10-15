Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε νέες συγκρούσεις με το Πακιστάν

Βαθαίνει η κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες, με νέο λουτρό αίματος.

Μαίνεται η σύγκρουση Ταλιμπάν - Πακιστάν από την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς σε σημερινές επιθέσεις στο Αφγανιστάν, σκοτώθηκαν πάνω από 10 άμαχοι και 100 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν στο Χ.

Στην αφγανική περιοχή Σπιν Μπόλντακ ξέσπασαν συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και πραγματοποιήθηκαν βολές με όλμους, δήλωσε στο AFP ο Αλί Μοχάμεντ Χάκμαλ, εκπρόσωπος του τμήματος πληροφοριών της πόλης, κάνοντας λόγο για 15 νεκρούς αμάχους.

Αυτός ο αριθμός επιβεβαιώθηκε στο AFP από τον Αμπντούλ Τζαν Μπαράκ, αξιωματούχο στο νοσοκομείο της περιοχής Σπιν Μπόλντακ, ο οποίος δήλωσε ότι περισσότερες από 80 γυναίκες και παιδιά τραυματίστηκαν.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ κατηγόρησε τις πακιστανικές δυνάμεις ότι πραγματοποίησαν «για άλλη μια φορά» επιθέσεις σε αφγανικό έδαφος, «με ελαφρά και βαρέα όπλα στην περιοχή Σπιν Μπόλντακ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, 12 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν.

Πώς ξεκίνησαν τα ρήγματα στις σχέσεις των δύο χωρών

Η πρόσφατη ένταση στις σχέσεις των δύο αυτών χωρών της νότιας Ασίας, που κάποτε υπήρξαν σύμμαχοι, ξέσπασε μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ να λάβει μέτρα η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν εναντίον των ενόπλων που έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στο Πακιστάν υποστηρίζοντας ότι αυτοί δρουν από καταφύγια σε αφγανικό έδαφος.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται την παρουσία των ένοπλων Πακιστανών στο Αφγανιστάν.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν για πρώτη φορά το Σάββατο το βράδυ, όταν η Καμπούλ ξεκίνησε επιχείρηση σε τουλάχιστον πέντε επαρχίες κατά μήκος των συνόρων. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εξήγησε ότι πραγματοποίησε αυτές τις επιθέσεις εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας «σε αντίποινα για επανειλημμένες παραβιάσεις και αεροπορικές επιδρομές σε αφγανικό έδαφος από τον πακιστανικό στρατό», έπειτα από εκρήξεις στην Καμπούλ.

Το Ισλαμαμπάντ υποσχέθηκε «ισχυρή απάντηση» την Κυριακή και αναφέρθηκαν δεκάδες θάνατοι και από τις δύο πλευρές.