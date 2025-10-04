Ποια η κατάσταση των 27 απαχθέντων Ελλήνων του Global Sumud Flotilla

Ανακοίνωση του March to Gaza • Ενημέρωση για την κατάσταση των απαχθέντων μελών του Global Sumud Flotilla • Ένας εκ των κρατουμένων έχει στερηθεί κατά αδιανόητο τρόπο τη φαρμακευτική αγωγή την οποία έφερε πάνω του

Τα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla, μετά την απαγωγή τους σε διεθνή χωρικά ύδατα, μεταφέρθηκαν αρχικά σε ειδική εγκατάσταση στο Ashdod και σταδιακά στη φυλακή Ktzi'ot , στην έρημο Negev, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Χθες, οι ακροάσεις ξεκίνησαν στις 14:00 και διήρκεσαν 15 συνεχόμενες ώρες, υπό εξαντλητικές και πιεστικές συνθήκες. Οι κρατούμενοι ήταν στιβαγμένοι και δεν είχαν πρόσβαση σε φαγητό ή νερό για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η διαδικασία κράτησης ήταν ιδιαίτερα αυστηρή με σαφή προσπάθεια εκφοβισμού των απαχθέντων από πάνοπλους στρατιώτες, ενώ επετράπη η είσοδος και σε υπουργούς της Κυβέρνησης για την δημιουργία προπαγανδιστικών εικόνων προς εκμετάλλευση.

Στο σημείο είχε σπεύσει ομάδα Παλαιστίνιων Δικηγόρων που κατάφεραν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στον χώρο και να μιλήσουν με αρκετούς από τους απαχθέντες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αστυνομία προχώρησε στη διαδικασία αποκλείοντας την πρόσβαση των δικηγόρων που είχαν έρθει να συνδράμουν, γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Απαγορεύτηκε η είσοδος επίσης και στις πρεσβείες και προξενικές αρχές που διεκδικούσαν να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες με πρόσχημα θρησκευτική γιορτή.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των ελληνικών προεξενικών αρχών στη φυλακή Ktzi'ot. Οι κρατούμενοι/ες παραμένουν σε άσχημες συνθήκες, ωστόσο όλα τα μέλη της αποστολής είναι υγιή και το ηθικό όλων παραμένει υψηλό με προσήλωση στον βασικό στόχο της αποστολής, τον τερματισμό της γενοκτονίας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, την ελεύθερη Παλαιστίνη. Έντεκα άτομα έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας μέχρι να παύσει η παράνομη κράτηση τους και να επιστραφούν στην Ελλάδα.

Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι ένας εκ των κρατουμένων έχει στερηθεί κατά αδιανόητο τρόπο τη φαρμακευτική του αγωγή την οποία έφερε πάνω του, με άμεσο κίνδυνο για την υγεία του.

Τις επόμενες ημέρες το κράτος του Ισραήλ θα προχωρήσει σε απελάσεις ή και δίκες των κρατούμενων που κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ στην πραγματικότητα το κράτος του Ισραήλ παρενέβη στα διεθνή ύδατα, στα οποία δεν είχε καμία δικαιοδοσία, τους απήγαγε με τη βία και τους οδήγησε ακούσια εντός της επικράτειάς του, από την οποία τώρα θέλει να τους απελάσει.

Αυτή τη στιγμή τα μέλη της ελληνικής αποστολής και συνολικά τα μέλη του Global Sumud Flotilla, αντιμετωπίζουν παράλογες κατηγορίες και η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει το οτιδήποτε για την προστασία και την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα.

Ζητάμε:

Την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών του Global Sumud Flotilla, χωρίς να περάσουν από καμία δίκη.

Την προστασία όλων των κρατουμένων και ειδικά την προστασία της υγείας τους. Να επιτραπεί άμεσα στο μέλος του ελληνικού πληρώματος να αποκτήσει πρόσβαση στη φαρμακευτική του αγωγή.

Την καταδίκη της παράνομης στρατιωτικής απαγωγής σε διεθνή ύδατα

Την ενίσχυση της πολιτικής πίεσης προς το Ισραήλ από τις κυβερνήσεις των κρατουμένων και από διεθνείς οργανισμούς.

Η αποστολή του Global Sumud Flotilla ήταν ειρηνική, νόμιμη και ανθρωπιστική. Η κράτηση των συμμετεχόντων αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το πραγματικό πρόσωπο του Ισραήλ.

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, με αποφασιστικότητα και επιμονή.

Η Γάζα δεν είναι μόνη.

Οι απαχθέντες δεν είναι μόνοι