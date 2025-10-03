Η αλληλεγγύη δεν κλονίζεται από την πειρατεία: Νέος στολίσκος πλέει προς τη Γάζα

Η Freedom Flotilla Coalition (FFC) ανακοίνωσε ότι ένας νέος στόλος, τελεί εν πλω προς τον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα. Δύο πλοία με ιταλική και γαλλική σημαία έφυγαν από το Οτράντο της Ιταλίας στις 25 Σεπτεμβρίου και στις 30 Σεπτεμβρίου προστέθηκε και το πλοίο Conscience. Τα τρία αυτά σκάφη αναμένεται, όπως επισημαίνει η FFC, να συναντηθούν με άλλα οκτώ πλοία μέλη του σχήματος «Thousand Madleens to Gaza», μέσα σε λίγες ώρες. Μαζί, οι δύο ομάδες θα σχηματίσουν μια νηοπομπή 11 πλοίων που θα κατευθυνθεί προς τη Γάζα. Ο στολίσκος, στον οποίο συμμετέχουν 100 ακτιβιστές και βρίσκεται ανοιχτά της Κρήτης, αναμένεται να φτάσει στη ζώνη αναχαίτισης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
«Δεν ταξιδεύουμε ως φιλανθρωπική οργάνωση, αλλά ως μέρος του παγκόσμιου αγώνα για τον τερματισμό του απαρτχάιντ και την επιβεβαίωση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να ζει ελεύθερος» σημειώνουν μεταξύ άλλων οι ακτιβιστές. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκλεγμένοι πολιτικοί από Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία, η Ιρλανδή συγγραφέας Naoise Dolan, η οποία αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον Global Sumud Flotilla μετά την αναχαίτιση του σκάφους της στην Τυνησία και η γαλλομαλινέζα ακτιβίστρια φυλετικής δικαιοσύνης Άσσα Τι.
Ξεκίνησαν οι απελάσεις μελών του Global Sumud
Όσον αφορά τις εξελίξεις σε σχέση με τον προηγούμενο στολίσκο Global Sumud Flotilla ο οποίος τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη δέχθηκε παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη, απαγωγή τπληρωμάτων και αποκοπή επικοινωνιών, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τέσσερις Ιταλοί απελάθηκαν και ότι «οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διαδικασία απέλασης», αλλά και ότι όλοι οι επιβάτες είναι «ασφαλείς και σε καλή υγεία». Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα χαρακτηριστούν ανεπιθύμητοι και ότι δε θα μπορούν πλέον να βαδίσουν ξανά επί ισραηλινού εδάφους.
Ο ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επισκέφθηκε το λιμάνι του Ασντόντ και κατέγραψε βίντεο όπου αποκαλεί τους ακτιβιστές «τρομοκράτες του στολίσκου». Στο υλικό, που επιβεβαίωσε το γραφείο του, διακρίνονται ακτιβιστές καθισμένοι στο έδαφος να φωνάζουν «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».
New flotilla sails to #Gaza amid outrage over #Israeli interceptions https://t.co/m6o2qv1CwU pic.twitter.com/mQdDHxFpOi— CGTN (@CGTNOfficial) October 3, 2025
