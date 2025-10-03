Ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ χλευάζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» τους απαχθέντες

«Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου αποκαλείται "τρομοκράτης";»

Φρικτό βίντεο λεκτικής βίας και τρομοκρατίας από το Ισραήλ έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την τοποθεσία όπου κρατούνται οι απαχθέντες ακτιβιστές του διεθνή στόλου Global Sumud Flotilla.

Σε αυτό το βίντεο, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ βρίζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» του απαχθέντες, οι οποίοι είναι στοιβαγμένοι και καθισμένοι οκλαδόν στο πάτωμα. Ο ακροδεξιός χυδαιολογεί στα εβραϊκά, αλλά όταν οι ακτιβιστές καταλαβαίνουν πως τους αποκαλεί «τρομοκράτες», απαντούν με συνθήματα αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη.

Στο βίντεο, στην πρώτη σειρά διακρίνεται η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα που επέβαινε στο πλοίο «Οξυγόνο» και κρατείται τώρα σε τοποθεσία του Ισραήλ.

Αντίδραση Χαρίτση: «Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε;»

«Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου αποκαλείται "τρομοκράτης"; Την ώρα που ταπεινώνονται έτσι 27 Έλληνες πολίτες; Δεν υπάρχει όριο στη δουλοπρέπεια σας προς τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου; Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας», σχολιάζει στο facebook ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.