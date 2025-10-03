«Βλέπουμε στεριά»: Τα τελευταία σκάφη του Flotilla πλέουν προς τη Γάζα

Μπορεί ο ισραηλινός στρατός να έχει καταστρέψει σχεδόν ολοκληρωτικά τα πλοία του Global Sumud Flotilla, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ακτιβιστές, ωστόσο υπάρχει ακόμα ένα σκάφος που πλέει προς τη Γάζα με σκοπό να μοιράσει ανθρωπιστική βοήθεια και να μεταδώσει το σαρωτικό κύμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό από κάθε γωνιά της γης.
Τα μάτια όλων είναι στραμμένα σε δύο τελευταία πλοία, για τα οποία υπάρχει φόβος ότι δεν θα γλιτώσουν από την τρομοκρατική επίθεση, ωστόσο πλέον αποτελούν σύμβολα αντίστασης απέναντι στο γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ. Και γι' αυτό, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, οι λαοί έχουν ήδη κερδίσει.
Τι γνωρίζουμε για το Mikeno
Το Mikeno με πλήρωμα από την Τουρκία, τη Μαλαισία και τις ΗΠΑ βρέθηκε σε απόσταση εννέα ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας. Είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που ένα σκάφος ανθρωπιστικής αποστολής κατάφερε να σπάσει τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να εισέλθει στα χωρικά της ύδατα.
Όπως αναφέρει το Drop Site News «το πλήρωμα γειτονικών πλοίων της κοντινής νηοπομπής δήλωσε ότι έλαβε ένα μήνυμα από τον καπετάνιο του Mikeno που έλεγε πως «Βλέπουμε ξηρά».
Ο Τούρκος εκπρόσωπος Ramazan Tunç δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι το πλοίο είχε εισέλθει στα παλαιστινιακά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ «από τις 3 π.μ. ώρα Γάζας, το Mikeno, με καπετάνιο τον Τούρκο Muhammad Küçüktigin, πιστεύεται ότι διέκοπτε κατά διαστήματα τον πομπό AIS (Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης), Αυτή η τακτική «σκοτεινής πλεύσης» διέκοψε την παρακολούθηση από το Ισραήλ για αρκετό χρόνο ώστε το πλοίο να πλησιάσει τις ακτές της Γάζας».
Σύμφωνα με το live tracker της ιστοσελίδας του Global Sumud Flotilla, το Mikeno θεωρείται πως έχει παρεμποδιστεί αν και δεν είναι επιβεβαιωμένο.
Τι γνωρίζουμε για το Marinette
Εν τω μεταξύ όπως αναφέρουν Ισραηλινά ΜΜΕ και επιβεβαιώνει το Global Sumud Flotilla Tracker ένα ακόμη σκάφος, το Marinette συνέχιζε την πορεία του μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Το Marinette, ένα ιστιοπλοϊκό με πολωνική σημαία, φέρεται να έχει πλήρωμα έξι ατόμων, και είναι το μοναδικό επιχειρησιακά ενεργό σκάφος που απομένει από τον Διεθνή Στόλο.
Σύμφωνα με το ζωντανό στίγμα στις 7:30 π.μ., η Marinette συνεχίζει να πλέει σε διεθνή ύδατα και βρίσκεται περίπου 48 ναυτικά μίλια (περίπου 88 χλμ) από τα χωρικά ύδατα της Γάζας.
Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με τους διοργανωτές του στολίσκου αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Αυστραλός καπετάνιος, που συστήθηκε μόνο με το όνομα Κάμερον, εξήγησε ότι το σκάφος είχε αρχικά προβλήματα στη μηχανή και για αυτό καθυστέρησε σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. Το πλοίο τώρα «πλέει με ταχύτητα» προς τη Γάζα, πρόσθεσε ο Κάμερον.
Ζωντανή μετάδοση του γιοτ, που ήταν ενεργή στις 04:00 GMT, δείχνει το πλήρωμα να κατευθύνει το πλοίο, με τον ήλιο να ανατέλλει πίσω τους στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου.
⇒ Τελευταία ενημέρωση για το Marinette
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως το πλοίο ότι «η απόπειρά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί επίσης».
Το σκάφος εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο μέσω Starlink και σε επικοινωνία, σύμφωνα με τους διοργανωτές του στολίσκου.
Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Global Sumud Flotilla, το πλήρωμα αναφέρει ότι είδε ένα πλοίο στον ορίζοντα που θεωρούν ότι είναι ισραηλινό.
