Το σκάφος «Mikeno» έσπασε τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό

Ανάσα ελευθερίας το μοναδικό σκάφος του παγκόσμιου στόλου που βρίσκεται μόλις 9 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας • Η πρώτη φορά που πλοίο ανθρωπιστικής αποστολής φτάνει τόσο κοντά.

Το Global Sumud Flotilla (GSF), δηλαδή τον στόλο της ελπίδας για τη Γάζα, χτύπησε το βράδυ της Τετάρτης ο ισραηλινός στρατός, με τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα.

Η ισραηλινή πειρατεία έλαβε χώρα περίπου 70 ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα, όπου η γενοκτονία των αμάχων συνεχίζεται. Τη στιγμή, λοιπόν, που ο διεθνής στόλος απείχε σχεδόν 14 ώρες από την ακτή, πάνω από 20 ισραηλινά προσέγγισαν τα σκάφη της αλληλεγγύης και ξεκίνησαν την επίθεση.

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης πολλά σκάφη έχουν αναχαιτιστεί, ανάμεσά τους και τα ελληνικά, όμως μέσα στο μαύρο τοπίο ξεπροβάλλει η ελευθερία και η ελπίδα. Ένα σκάφος του διεθνούς στολίσκου κατάφερε να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να εισέλθει σε χωρικά ύδατα της Γάζας.

One global sumud flotilla's boat has reached in Gaza waters successfully pic.twitter.com/rtVPcBahSs — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 2, 2025

Το «Mikeno», που ξεκίνησε από την Ισπανία φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στον προορισμό του, απέχοντας 9 ναυτικά μίλια από τη Γάζα.

The vessel ‘Mikeno’ is less than 9 miles away from Gaza and closer than any aid flotilla has ever come.#GlobalSumudFlotilla pic.twitter.com/vsyKpras9V — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 2, 2025

Μέχρι στιγμής, πλέει ακόμα ελεύθερο καθώς δεν έχει αναχαιτιστεί από τις κατοχικές ισραηλινές δυνάμεις. Οι πληροφορίες ωστόσο παραμένουν επισφαλείς λόγω των διαρκών παρεμβολών στα συστήματα εντοπισμού και στα ραντάρ των πλοίων.

Μαζί με το «Mikeno» περίπου ακόμα 20 πλοία συνεχίζουν επίμονα το μεγάλο ταξίδι προς τη Γάζα, με την ελπίδα να σπάσουν τον αποκλεισμό και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό και ένα παγκόσμιο μήνυμα αλληλεγγύης.