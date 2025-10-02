«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχω απαχθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις...»

Στη δημοσιότητα προμαγνητοσκοπημένα βίντεο μελών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla που κάνουν λόγο για παράνομη κράτησή τους • Αναφορές ότι έχει χαθεί επαφή με τα πλοία «Βαγγέλης Πισσίας», «Αχέντ Ταμίμι», «Παύλος Φύσσας» • Ένα σκάφος του στόλου φαίνεται να έχει εισέλθει στα ύδατα της Γάζας, «συνεχίζουμε αδιάκοπα», το μήνυμά τους.

Συνεχίζεται η αναχαίτιση του διεθνούς στόλου Global Sumud Flotilla από τον ισραηλινό στρατό, που ξεκίνησε χθες το βράδυ.

Πειρατεία σε διεθνή ύδατα από το καθεστώς Νετανιάχου • Εισβολή και απαγωγή πληρωμάτων • Βίντεο από τις δραματικές στιγμές • Διαδηλώσεις χιλιάδων σε πόλεις της Ευρώπης • Εικόνα από τα ελληνικά πλοία#marchtogaza #GlobalSumudFlotillahttps://t.co/SpTg2jNOaK — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 1, 2025

Πολλά σκάφη έχουν σταματήσει την πορεία τους ύστερα από ρεσάλτο στρατιωτικών σε πολλά από αυτά, όπως καταγγέλθηκε, ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ, οι ακτιβιστές μεταφέρονται σε λιμάνι του Ισραήλ.

«Έχουμε χάσει επαφή και με άλλα ελληνικά πλοία»

Μεταξύ των σκαφών που αναχαιτίστηκαν είναι και το ελληνικό «Οξυγόνο». Μάλιστα, ο Global Sumud Flotilla ανέβασε στο Instagram ένα σοκαριστικό βίντεο, που δείχνει τη στιγμή που οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί κάνουν ρεσάλτο στο πλοίο.

Με νεότερη ανακοίνωση, το March to Gaza Greece γνωστοποιεί πως «Με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι τα πλοία "Παύλος Φύσσας", "Βαγγέλης Πισσίας", "Αχέντ Ταμίμι" έχουν αναχαιτιστεί καθώς έχουμε χάσει επαφή με αυτά στις 04.18, 04.20 και 05.55 αντίστοιχα».

Μάλιστα, καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια για την προστασία των Ελλήνων και Ελληνίδων που επιβαίνουν σε αυτά. Το Ισραήλ, μετά από μία ακόμα πράξη πειρατείας και κυρίαρχα μετά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία, την τρίτη μέσα στο 2025, δεν μπορεί άλλο να αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας».

Το March to Gaza Greece ενημερώνει ειδικότερα πως στις 04:56, ώρα Ελλάδας χάθηκε η επαφή με δεύτερο πλοίο της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Πρόκειται για το «Βαγγέλης Πισσίας» και τα εννέα μέλη του πληρώματος του έχουν απαχθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Μάλιστα, το March to Gaza Greece επιβεβαίωσε πως και τρίτο ελληνικό πλοίο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Πρόκειται για το «Αχέντ Ταμίμι», στο οποίο επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα τα οποία απήχθησαν.

«Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο μας έχουν απαγάγει»

Δημοσιεύτηκαν το πρωί της Πέμπτης προμαγνητοσκοπημένα βίντεο Ελλήνων ακτιβιστών-μελών της αποστολής του Global Sumud Flotilla, τα οποία ήταν έτοιμα να βγουν στο φως μόνο αν το Ισραήλ προχωρούσε σε επιθέσεις και συλλήψεις.

Στα βίντεο λένε χαρακτηριστικά πως «αν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχουμε απαχθεί από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις», ενώ καλούν τους πολίτες να ασκήσουν πίεση στην ελληνική κυβέρνηση που «είναι συνένοχη στη γενοκτονία».

Η απάντηση του Ισραήλ

Πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με ανάρτηση του στο X, ενημερώνει πως μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν, κατευθύνονται με ασφάλεια προς το Ισραήλ, όπου θα αρχίσουν οι διαδικασίες απέλασης τους προς την Ευρώπη.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Πλοιάριο εισήλθε στα ύδατα της Γάζας

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης των σκαφών, ένα σκάφος, το Mikeno, έχει εισέλθει στα ύδατα της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, δεν είναι σαφές αν έχει ήδη συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Πάντως, αρκετά πλοιάρια του στολίσκου συνεχίζουν την πορεία τους και βρίσκονται κοντά στα χωρικά ύδατα της Γάζας. Σύμφωνα πάντα με τα τελευταία δεδομένα, τουλάχιστον 23 σκάφη εξακολουθούν να κατευθύνονται προς τη Γάζα, τα οποία δεν έχουν ακόμη αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οι διοργανωτές παραμένουν ανυποχώρητοι, δηλώνοντας σε ανακοίνωση ότι ο στολίσκος «θα συνεχίσει αδιάκοπα».