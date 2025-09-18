Αθήνα, 23°C
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025

Διεθνής Αμνηστία: Να σταματήσουν κυβερνήσεις και εταιρείες να στηρίζουν τη γενοκτονία στη Γάζα

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Εντείνονται οι πιέσεις για εμπάργκο κατά του Ισραήλ • Η ΜΚΟ κατονομάζει ενδεικτικά 15 εταιρείες - κολοσσούς που συμβάλλουν στη γενοκτονία των Παλαιστινίων και στο απαρτχάιντ του Ισραήλ.

Πληθαίνουν οι φωνές όπως και οι πιέσεις από διεθνείς οργανισμούς για να μπει ένα τέλος στη γενοκτονία που διαπράττεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει σήμερα έκκληση σε κυβερνήσεις και διοικήσεις επιχειρήσεων να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους οι οποίες συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στο σύστημα απαρτχάιντ εναντίον των Παλαιστινίων στο Ισραήλ και στη γενοκτονία στη Γάζα. 

Η ΜΚΟ κατονομάζει συγκεκριμένα δεκαπέντε εταιρείες, ισραηλινές και ξένες, για τις οποίες έχει συγκεντρώσει αξιόπιστες αποδείξεις για τη συμβολή τους σε παράνομες ενέργειες του Ισραήλ.

Ο κατάλογος αυτός, που δεν είναι εξαντλητικός, συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα την αμερικανική κατασκευάστρια αεροσκαφών Boeing, μαχητικά και πυρομαχικά που κατασκευάζει η οποία χρησιμοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, η κινεζική Hikvision, που έχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, και η αμερικανική παραγωγός λογισμικού Palantir, που παρέχει υπηρεσίες στον στρατό και στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

Αλλά και εταιρείες που παράγουν είδη αποκλειστικά μη στρατιωτικής χρήσης, όπως η ισπανική κατασκευάστρια σιδηροδρομικού εξοπλισμού CAF, ή ο νοτιοκορεατικός όμιλος HD Hyundai, καθώς τα βαριά μηχανήματα τους χρησιμοποιούνται στην καταστροφή κατοικιών και υποδομών Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη.

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας ακολουθεί εκείνη 80 και πλέον ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Oxfam, που κάλεσαν τη Δευτέρα κράτη και εταιρείες, ιδίως στην Ευρώπη, να τερματίσουν τις εμπορικές συναλλαγές με τους παράνομους οικισμούς του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Για πρώτη φορά, ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή έρευνας, η οποία ενεργεί με εντολή του ΟΗΕ αλλά δεν εκφράζεται εξ ονόματός του, κατηγόρησε προχθές Τρίτη το Ισραήλ πως διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023, πως έχει πρόθεση να καταστρέψει τους Παλαιστίνιους.

