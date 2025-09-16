Ισοπεδώνουν τη Γάζα, σπέρνουν θάνατο και απόγνωση

Αξιωματούχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε στο Reuters ότι οι χερσαίες δυνάμεις προχωρούν σταδιακά βαθύτερα στην πόλη της Γάζας και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι σύμφωνα με τις IDF παραμένουν στην πόλη.

Η θηριωδία αποθράσυνε τον μαυραγοριτισμό

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες οικογένειες Παλαιστινίων επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη, μιλώντας για τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς που είχαν βιώσει τα τελευταία δύο χρόνια του πολέμου. Το κόστος του εκτοπισμού έχει εκτοξευθεί πολύ πέρα από τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι είπαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (750 ευρώ), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ (960 ευρώ). Με τις περισσότερες οικογένειες να στερούνται εισοδήματος από την έναρξη του πολέμου, μερικές αναγκάζονται να περπατούν μίλια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

Οι αποφάσεις για επέλαση στη Γάζα δε μένουν χωρίς εσωτερικές διαφωνίες στο Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού ΓΕΕΘΑ Εγιάλ Ζαμίρ φέρεται να παραπονέθηκε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν έχει ακόμη παρουσιάσει σχέδιο για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας – πράγμα που σημαίνει ότι οι διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στερούνται στρατηγικής για να τελειώσει τελικά ο πόλεμος.

Ο Τραμπ στήριξε ανοιχτά το Νετανιάχου και προειδοποιεί

Ο πρόεδρος όμως των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τον Νετανιάχου, λέγοντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι η Χαμάς θα πληρώσει «με την κόλαση» εάν χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Παράλληλα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Τραμπ τον προσκάλεσε σε μια στρατηγική συνάντηση στον Λευκό Οίκο σε δύο εβδομάδες, μετά την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι ιαχές για... «υπερ-Σπάρτη», φόβισαν ακόμα και τους ημετέρους

Πάντως πρόσφατες δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ πρέπει να γίνει «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη μαζί», έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την εξωτερική στρατηγική της χώρας. Δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να βασίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις και όπλα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «ασφαλιστική ανεξαρτησία». Αυτό όμως, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ενδέχεται να οδηγήσει τη χώρα σε μεγαλύτερη απομόνωση και να περιορίσει τη διεθνή συνεργασία.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για «υπερ-Σπάρτη» προκαλούν επίσης αμφιβολίες σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, με την εστίαση να βρίσκεται στο να ενισχυθούν οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, παρά να διατηρηθούν ισχυρές διεθνείς συνεργασίες. Ο ίδιος προσπάθησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη λέγοντας ότι η ισραηλινή οικονομία είναι «ισχυρότερη από ποτέ», επικαλούμενος την ισχυρή θέση του νομίσματος, την ανάπτυξη του χρηματιστηρίου και τις επιτυχίες στις εξαγωγές. Ωστόσο, ενώ η αγορά συνεχίζει να αντιδρά στις αντιφατικές δηλώσεις του, η διεθνής κοινότητα καταγράφει την αυξανόμενη πολιτική απομόνωση του Ισραήλ.

This is our life in Gaza. pic.twitter.com/eUDjxO0S3l — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) September 10, 2025

Ο Λούις Χάμιλτον μίλησε ανοιχτά για την Παλαιστίνη

Ο Λιούις Χάμιλτον, ο πιο επιτυχημένος οδηγός της Ιστορίας της Formula 1, για άλλη μια φορά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που μίλησε –ο μοναδικός από τους εν ενεργεία οδηγούς της F1 που το έκανε– για τα τεκταινόμενα στην Παλαιστίνη.

Η τοποθέτηση του Χάμιλτον την Τρίτη έρχεται σε συνέχεια της είδησης ότι ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας έχουν υποκινήσει γενοκτονία, σε μια έκθεση που περιγράφεται ως «το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα». Αρχικά ο Χάμιλτον κοινοπόιησε στο λογαριασμό του στο Instagram ένα σχετικό reel του βρετανικού Οργανισμού Save the Children UK και έπειτα προχώρησε και στη δημοσίευση των δικών του σκέψεων για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη:

«Η κατάσταση στη Γάζα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερο από το 10% του πληθυσμού σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε -συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων παιδιών- και αυτός ο αριθμός εξακολουθεί να ανεβαίνει.

Η τελευταία εισβολή στην πόλη της Γάζας έχει αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, την ώρα που τα νοσοκομεία σε ολόκληρη τη Λωρίδα βρίσκονται ήδη στο όριο της κατάρρευσης από τα συνεχώς αυξανόμενα θύματα των αεροπορικών βομβαρδισμών, που δείχνουν να μην έχουν τέλος, αλλά και από τους ολοένα περισσότερους ασθενείς που βρίσκονται σε κατάσταση λιμοκτονίας.

Σήμερα, μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως γενοκτονία. Ως άνθρωποι, δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι και να αφήνουμε αυτή την τραγωδία να συνεχίζεται.

Είναι δύσκολο να μην αισθάνεσαι ανίσχυρος μπροστά σε τόση τραγωδία, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς.

Υπάρχουν απίθανες οργανώσεις που κάνουν σπουδαία δουλειά για να βοηθήσουν τον λαό της Παλαιστίνης και χρειάζονται οικονομική στήριξη για να συνεχίσουν. Έκανα δωρεά σε τρεις από αυτές που εργάζονται αδιάκοπα για να προσφέρουν σε όσους έχουν ανάγκη: στον Παλαιστινιακό Ερυθρό Σταυρό, στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και στον οργανισμό Save the Children UK. Αν έχετε κάτι να διαθέσετε, θα σας ήμουν ευγνώμων αν με ακολουθούσατε».