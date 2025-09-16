Οι εγκληματίες πολέμου προκαλούν και κουνάνε το δάχτυλο

Δεν καταλαβαίνουν τίποτα ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του • Απάντηση από το Ισραήλ στην Ε.Ε. για στήριξη προς τη Χαμάς • Προαναγγέλλουν θέρετρο για αστυνομικούς στη Γάζα • Ευχολόγια από τον IDF για τους ομήρους • Συντριπτικά τα στοιχεία για τη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων.

Θάνατος, δάκρυα και χάος. Αυτή είναι η εικόνα που αναβλύζει από τα συντρίμμια της πόλης της Γάζας, εκεί όπου ο IDF έχει βάλει σε κίνηση την «τελική λύση» για κατάληψη της μεγάλης πόλης της Λωρίδας και εκδίωξη του παλαιστινιακού λαού από τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

Την ώρα που οι σκηνές του εφιάλτη θα στοιχειώνουν την ανθρωπότητα για πολλά χρόνια, οι αξιωματούχοι του Ισραήλ, με τις μεγάλες αμερικανικές πλάτες, δεν δείχνουν κανένα ίχνος υποχώρησης απέναντι στην καταδίκη, αντιθέτως, περνάνε στην αντεπίθεση και την πρόκληση.

Δίνουν πάτημα στη Χαμάς

Ενδεικτική η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις επικείμενες κυρώσεις κατά του Ισραήλ.

Ο υπουργός με επιστολή του βγαίνει κι από πάνω και κατηγορεί την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Ένωση ότι ενδυναμώνει τη Χαμάς με τις ενέργειες αυτές.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι εσείς, προωθώντας τέτοια πρόταση, στην ουσία δίνεται δύναμη σε μια τρομοκρατική οργάνωση υπεύθυνη για αποτρόπαιες πράξεις, ενώ το Ισραήλ, παραδοσιακός εταίρος της Ε.Ε., δίνει έναν πόλεμο επιβίωσης» αναφέρει στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν.

Ισχυρίζεται, ακόμη, ότι η πρόταση είναι γεμάτη ψεύτικες κατηγορίες και νομικά κενά, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε μια μεροληπτική έκθεση που στοχοποιεί το Ισραήλ και απορρίπτει τις… ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ, ενώ βασίζεται σε πηγές που ελέγχονται από την Χαμάς και δεν λαμβάνουν υπόψη το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί της ασφάλειάς του.

Όπως, αναμενόταν, ο υπουργός Εξωτερικών κρύβεται πίσω και από τον Αμερικανό ομόλογό του, υπενθυμίζοντας δηλώσεις του που ανέφεραν «τέτοιες πρωτοβουλίες ενδυναμώνουν τη Χαμάς, σκληραίνουν τη στάση της και υποβαθμίζουν την πρόοδο για συμφωνία».

Τέλος, ο Σάαρ υπογραμμίζει «έχουν περάσει 80 χρόνια από τότε που το Ολοκαύτωμα συνέβη σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το να πλήττει η Ευρώπη το Ισραήλ την ώρα που υπάρχει απόπειρα εξολόθρευσης των επιζώντων και του κράτους τους καταπατά κάθε ηθικό κώδικα».

Οι ακροδεξιοί οραματίζονται θέρετρο για αστυνομικούς

Στρίβοντας ακόμη περισσότερο το μαχαίρι στην πληγή των Παλαιστινίων, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, κάνει τώρα... ντηλ με τους αστυνομικούς προαναγγέλλοντας την κατασκευή παραθαλάσσιου οικισμού.

«Θα χτίσουμε μια καταπληκτική παραλιακή γειτονιά αστυνομικών εδώ, με ψηλά κτίρια και σύγχρονο σχεδιασμό. Με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε» είπε με σαδιστικό τρόπο για να συμπληρώσει «ο εποικισμός οδηγεί στην ασφάλεια. Έχει φτάσει η ώρα για έναν εβραϊκό εποικισμό, να ενθαρρύνουμε την μετανάστευση και να περάσουμε νομοθεσία με θανατική καταδίκη για τους τρομοκράτες» είπε χαϊδεύοντας τα αυτιά των αστυνομικών.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους ομήρους»

Αίσθηση, πάντως, προκαλούν οι νέες δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του IDF, Εφί Ντεφρίν, ο οποίος έσπευσε να σημειώσει ότι ο στρατός «θα κάνει ό,τι μπορεί» για τους ομήρους, με τα λόγια του να ακούγονται εφιαλτικά στα αυτιά των συγγενών τους.

«Γνωρίζουμε τις ανησυχίες των συγγενών των ομήρων, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην τους βλάψουμε» είπε ο Ντεφρίν, συνεχίζοντας στη γνωστή προπαγάνδα του Τελ Αβίβ πως η Χαμάς εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται τους αμάχους και να τους χρησιμοποιεί ως ασπίδα προστασαίας.

Ακόμη μια εφιαλτική έκθεση

Μετά από τη σημερινή βόμβα του ΟΗΕ πως το Ισραήλ έχει διαπράξει τα τέσσερα από τα πέντε εγκλήματα που συνιστούν γενοκτονία, μια ακόμη πτυχή της συγκεκριμένης έκθεσης αποκαλύπτει τη βαρβαρότητα.

Οι γυναίκες κρατούμενες υπόκεινται σε συστηματική σεξουαλική βία από ισραηλινούς, κυρίως από τον στρατό και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Επιζήσασες της βίας καταγγέλλουν σεξουαλική κακοποίηση, ξυλοδαρμούς, απειλές για βιασμό και φωτογραφίσεις χωρίς συναίνεση.

Προσθέτει, ακόμη, ότι Παλαιστίνιες έχουν υποστεί παρενόχληση και σε δημόσια θέα.

Η επιτροπή του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι έχει καταγραφεί «πως οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας έχουν εσκεμμένα εξευτελίσει Παλαιστίνιες με βάση το φύλο και την εθνότητά τους».

Νέες επικρίσεις από ΟΗΕ και Ε.Ε.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι αποτρόπαια, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης. «Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», είπε σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από την πλευρά της η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς», συμπλήρωσε η Κάλας, επισημαίνοντας πως αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.