Αμερικανικά διαπιστευτήρια στο Ισραήλ, παρά τη γενοκτονία και την επίθεση στο Κατάρ

«Ακλόνητη» η στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ • Σε εξέλιξη η Αραβο-ισλαμική σύνοδος κορυφής, στην οποία εκφράζεται η οργή κατά του Ισραήλ • Συνεδριάζει εκτάκτως ο ΟΗΕ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα • Θερίζει ο λιμός στη Γάζα.

Την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ εξέφρασε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, την ώρα που η σφαγή του παλαιστινιακού λαού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και δύο χρόνια και λίγες μόλις μέρες μετά την απρόκλητη επίθεση στο Κατάρ.

Οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν για τρεις ώρες στο γραφείο του Νετανιάχου στη Δυτική Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα και στη συνέχεια έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για την προστασία των δύο χωρών.

«Η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Αμερική στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία», δήλωσε ο Νετανιάχου, τονίζοντας μάλιστα πως δεν θα σταματήσει την ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε πλήρως τη θέση του Ισραήλ, δηλώνοντας: «Η Χαμάς χρειάζεται να παύσει να υφίσταται ως ένοπλο στοιχείο που μπορεί να απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή».

Ο Ρούμπιο δεσμεύθηκε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει «την ακλόνητη στήριξη» στο Ισραήλ για να πετύχει τους στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι κάτοικοι της Γάζας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον αλλά αυτό το καλύτερο μέλλον θα μπορεί να ξεκινήσει μόλις εξαλειφθεί η Χαμάς», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Μπορείτε να στηρίζεστε στην ακλόνητη στήριξή μας και τη δέσμευσή μας να δούμε αυτό να υλοποιείται», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να επιβάλλει τη μέγιστη πίεση στο Ιράν, που στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση, μέχρι η Τεχεράνη «να αλλάξει πορεία».

Η επίδειξη ενότητας ήρθε μία ημέρα αφότου ο Ρούμπιο και ο Νετανιάχου επισκέφθηκαν το Τείχος των Δακρύων μαζί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Μάικ Χάκαμπι, αποτίοντας φόρο τιμής στις ισχυρές διμερείς σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ.

Επικοινωνιακά κόλπα από Τραμπ

Σε μια προσπάθεια να «χαϊδέψει το αυτί» του Κατάρ, ο Τραμπ φάνηκε να απευθύνει προειδοποίηση στο Ισραήλ, πως πρέπει να «προσέχει πολύ» διότι το Εμιράτο είναι, όπως το έθεσε, «πολύ καλός σύμμαχος» λίγες μόλις ώρες πριν τις κοινές δηλώσεις Ρούμπιο - Νετανιάχου.

Την ίδια στιγμή στη Ντόχα βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες η Αραβο-ισλαμική σύνοδος κορυφής στην οποία συμμετέχουν οι ηγέτες των 57 μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) καθώς και οι επικεφαλής των 22 μελών του Αραβικού Συνδέσμου.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ και απείλησε με «σθεναρά και αποφασιστικά μέτρα» κατά του Ισραήλ για την επίθεση που εξαπέλυσε.

Τα αραβικά κράτη που συμμετέχουν στη σύνοδο καταδίκασαν τη «βαρβαρική» επίθεση του Ισραήλ και δήλωσαν την στήριξή τα μέτρα που θα λάβει το Κατάρ για να διαφυλάξει την κυριαρχία του.

Παράλληλα, ο Καταριανός πρωθυπουργός ανέφερε πως «ήρθε η ώρα η διεθνής κοινότητα να εγκαταλείψει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά και να ζητήσει λογοδοσία από το Ισραήλ για όλα τα εγκλήματα που έχει διαπράξει», προσθέτοντας πως «το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι ο συνεχιζόμενος γενοκτονικός πόλεμος κατά του παλαιστινιακού λαού, που στοχεύει στη βίαιη εκτόπισή του από την πατρίδα του, δεν μπορεί να επιτύχει, όποια κι αν είναι η πρόφαση».

Συνεδρίαση του ΟΗΕ για την επίθεση στο Κατάρ

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πραγματοποιήσει αύριο, Τρίτη, έκτακτη συνεδρίαση για τα ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ που στοχοθέτησαν την περασμένη εβδομάδα στην Ντόχα ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Αυτή η έκτακτη συνεδρίαση συνεκλήθη ύστερα από δύο επίσημα αιτήματα που υποβλήθηκαν» την περασμένη Τετάρτη «από το Πακιστάν εξ ονόματος των κρατών-μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), και του Κουβέιτ, εξ ονόματος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου», όπως ανακοίνωσε το Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο θα συζητήσει «την πρόσφατη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε το Κράτος του Ισραήλ κατά του Κράτους του Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου», δήλωσε.

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2006.

Η ισραηλινή επίθεση, που στοχοθέτησε ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύθηκε κατά συγκροτήματος κατοικιών στην Ντόχα, την πρωτεύουσας της χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, αλλά η ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι που στοχοθετήθηκαν επέζησαν.

Ο λιμός θερίζει του Παλαιστίνιους

Τη Δευτέρα, τέσσερα έμβρυα και τρία πρόωρα βρέφη πέθαναν στο Νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς, λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού και του υποκινούμενου από το Ισραήλ λιμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 422 άνθρωποι, ανάμεσά τους 145 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης επισιτιστικής κρίσης. Από τότε που ο ΟΗΕ κήρυξε λιμό σε τμήματα της Γάζας τον περασμένο μήνα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 144 θάνατοι, εκ των οποίων 30 παιδιά.

Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται με σφοδρότητα στη Γάζα, καταστρέφοντας πολυκατοικίες και οδηγώντας σε μαζικές εκκενώσεις, με δεκάδες νεκρούς καθημερινά.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε πως επιθυμεί να χτίσει «πολυτελή παραθαλάσσια γειτονιά» για αστυνομικούς του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας:

«Θα ολοκληρώσουμε την αποστολή, θα καταλάβουμε τη Γάζα και θα ενθαρρύνουμε την εθελοντική μετανάστευση», είπε.

Οργή από οικογένειες αιχμαλώτων

Οι οικογένειες των Ισραηλινών αιχμαλώτων στη Γάζα ζήτησαν κατεπείγουσα συνάντηση με τον αρχηγό του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ, μετά από δηλώσεις του ότι ο Νετανιάχου δεν έχει ενημερώσει το στρατιωτικό επιτελείο για τα επόμενα βήματα και ότι η κατοχή της Γάζας δεν θα επιφέρει την πολιτική ή στρατιωτική κατάρρευση της Χαμάς.

Εκστρατεία «Σταματήστε το Εμπόριο με τους Οικισμούς»

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών — μεταξύ τους και η Oxfam — ξεκίνησαν νέα εκστρατεία τη Δευτέρα, ζητώντας από κράτη και εταιρείες να σταματήσουν κάθε εμπορική σχέση με τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη παλαιστινιακή επικράτεια. Η καμπάνια στοχεύει και μεγάλες πολυεθνικές όπως οι Maersk, Siemens και Barclays.