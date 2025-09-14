Ασταμάτητο ισραηλινό σφυροκόπημα στην Πόλη της Γάζας - Δεκάδες νεκροί και μαζικός εκτοπισμός

Συνεχίζει ανενόχλητος ο ισραηλινός στρατός το σκοτεινό του σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας • Την ίδια ώρα στο Κατάρ βρίσκεται σε εξέλιξη η Αραβο-ισλαμική σύνοδος κορυφής, στην οποία εκφράζεται η οργή των εκπροσώπων για τις γενοκτονικές πρακτικές του Ισραήλ.

Ανελέητες και ασταμάτητες είναι οι ισραηλινές επιθέσεις στα Βόρεια της Λωρίδα της Γάζας, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε 48 από το ξημέρωμα ενώ οι πολίτες εκκενώνουν μαζικά την Πόλη της Γάζας καθώς κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους.

The Israeli bombardment in the north of #Gaza is constant.



Forcing thousands to flee.



The only way for many is to walk.



There is a shortage of shelters and tents.



There is no safe place.



Stop the war now and let #UNRWA bring in our critical supplies.#CeasefireNow pic.twitter.com/fzDuG55SZW — UNRWA (@UNRWA) September 14, 2025

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν ανενόχλητες παρά τις διεθνείς καταδίκες να διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και να μένουν πιστοί στο σχέδιό τους για εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίνων από τα σπίτια τους.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, επικαλούμενο το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων al-Khader στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και επιτέθηκαν στον δήμαρχο Αχμάντ Σαλάχ, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και τον δημοτικό σύμβουλο Ισάμ Ναΐμ.

Ο Μαχμούντ Αμπντάλα, επικεφαλής του Συλλόγου Γονέων των Ενοποιημένων Σχολείων al-Khader, δήλωσε ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο σχολείο την ώρα που οι μαθήτριες αποχωρούσαν.

Πρόσθεσε ότι οι στρατιώτες τούς χτύπησαν - τον ίδιο, τον Σαλάχ και τον Ναΐμ — με κοντάκια όπλων και με τα χέρια τους, τραυματίζοντάς τους σοβαρά.

Επίσης ανέφερε ότι οι στρατιώτες απείλησαν με κλείσιμο και των επτά σχολείων της περιοχής.

Σημειώνεται πως το σχολικό συγκρότημα έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες στοχοποιούν τόσο μαθήτριες όσο και μαθητές.

Οι ισραηλινές αρχές επεσήμαναν ότι αναμένουν πως «ένα εκατομμύριο» άνθρωποι θα φύγουν από την πόλη της Γάζας και θα κατευθυνθούν στο νότιο τμήμα του θύλακα. Ήδη τα περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί περισσότερες από μία φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι θα βρουν καταφύγιο ακόμη και στο νότιο τμήμα του θύλακα, καθώς το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις επανειλημμένα εναντίον περιοχών τις οποίες είχε χαρακτηρίσει «ανθρωπιστικές ζώνες».

Κάποιοι λένε ότι δεν μπορούν να φύγουν, ενώ άλλοι εκφράζουν την ελπίδα οι Άραβες ηγέτες που συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στο Κατάρ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να ακυρώσει τα σχέδιά του να επιτεθεί στην πόλη της Γάζας.

Ανάμεσα στο πλήθος που εγκαταλείπει την πόλη της Γάζας ήταν ένας άνδρας με ακρωτηριασμένα πόδια που προχωρούσε με πατερίτσες, ένα ζευγάρι με ένα νεογέννητο μωρό και ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο που κρατούσε στην αγκαλιά του ένα παιδί.

Κατά μήκος του παράκτιου δρόμου κοντά στη Νουσεϊράτ εξαντλημένες οικογένειες περπατούν αργά, μεταφέροντας τα υπάρχοντάς τους στο κεφάλι ή τους ώμους. Άλλοι είναι στριμωγμένοι ανάμεσα σε στρώματα σε καρότσες μικρών φορτηγών.

«Επικίνδυνη» ζώνη

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολίτικης Προστασίας της Γάζας, εκτίμησε ότι περίπου 68.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας.

Στο προάστιο Τελ αλ Χάουα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, «οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει από τα ξημερώματα», δήλωσε η 45χρονη Ουμ Αλάα Σαάμπαν. «Δεν κοιμηθήκαμε τη νύκτα (…) ο θόρυβος από τους βομβαρδισμούς και της εκρήξεις δεν σταμάτησε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «βομβάρδισε πολλά σπίτια (…) Φοβόμαστε πολύ, τα παιδιά μου ούρλιαζαν από τον φόβο».

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ απηύθυνε «έκτακτη προειδοποίηση» προς τους κατοίκους της περιοχής του λιμανιού στην πόλη της Γάζας και της συνοικίας Ρίμαλ, ζητώντας τους να κατευθυνθούν αμέσως προς τον νότο.

Το AFP είδε ισραηλινά φυλλάδια να προειδοποιούν εκ νέου τους κατοίκους της πόλης της Γάζας ότι βρίσκονται σε «επικίνδυνη ζώνη μαχών».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες σε αυτό το αστικό κέντρο τις τελευταίες ημέρες, ενώ έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους «να εντείνουν τον ρυθμό των στοχευμένων πληγμάτων (…) προκειμένου να πλήξουν τις τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς (…) και να περιορίσουν την απειλή στα στρατεύματα».

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε ακόμη ένα πολυώροφο κτίριο στο οποίο η Χαμάς είχε εγκαταστήσει, όπως ισχυρίστηκε, «θέσεις παρατήρησης για να ελέγχει τις μετακινήσεις (…) των στρατευμάτων στην περιοχή».

Όπως διευκρίνισε, την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλήρωσε πέντε κύματα αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, στοχοθετώντας περισσότερα από 500 σημεία, μεταξύ των οποίων θέσεις αναγνώρισης της Χαμάς, κτίρια στα οποία βρίσκονταν αποθήκες όπλων και έξοδοι τούνελ.

Η Χαμάς καταγγέλλει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 1.600 κτίρια κατοικιών και 13.000 σκηνές από τις 11 Αυγούστου.

Σε εξέλιξη η Αραβο-ισλαμική σύνοδος κορυφής στο Κατάρ

Την ώρα που οι θυριωδίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο Κατάρ πραγματοποιείται έκτακτη Αραβο-ισλαμική σύνοδος κορυφής με αφορμή την επίθεση του Ισραήλ στη χώρα, στην οποία στοχοθέτησε του διαπραγματευτές της Χαμάς. Υπενθυμίζεται πως η επίθεση αυτή αποτελεί πέραν του ότι αποτελεί casus belli, αποτελεί πρωτοφανή στα ιστορικά δρώμενα ενέργεια, καθώς δεν έχει καταγραφεί ποτέ η στοχοποίηση διαπραγματευτών ειρήνης.

Στη σύνοδο συμμετέχουν οι ηγέτες των 57 μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) καθώς και οι επικεφαλής των 22 μελών του Αραβικού Συνδέσμου.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ο πρωθυπουργός του Κατάρ χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ και απείλησε με «σθεναρά και αποφασιστικά μέτρα» κατά του Ισραήλ για την επίθεση που εξαπέλυσε.

Τα αραβικά κράτη που συμμετέχουν στη σύνοδο καταδίκασαν τη «βαρβαρική» επίθεση του Ισραήλ και δήλωσαν την στήριξή τα μέτρα που θα λάβει το Κατάρ για να διαφυλάξει την κυριαρχία του.

Παράλληλα, ο Καταριανός πρωθυπουργός ανέφερε πως «ήρθε η ώρα η διεθνής κοινότητα να εγκαταλείψει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά και να ζητήσει λογοδοσία από το Ισραήλ για όλα τα εγκλήματα που έχει διαπράξει», προσθέτοντας πως «το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι ο συνεχιζόμενος γενοκτονικός πόλεμος κατά του παλαιστινιακού λαού, που στοχεύει στη βίαιη εκτόπισή του από την πατρίδα του, δεν μπορεί να επιτύχει, όποια κι αν είναι η πρόφαση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του γενικού γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Αχμέντ Αμπούλ Γέιτ, ο οποίος καταδίκασε έντονα τη στάση του Ισραήλ.

«Η σύνοδος της Ντόχα πρέπει να στείλει σαφές μήνυμα αραβο-ισλαμικής αλληλεγγύης προς το Κατάρ, μετά την εχθρική ενέργεια του Ισραήλ και την παραβίαση της κυριαρχίας του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η σιωπή και αδράνεια της διεθνούς κοινότητας έχουν ενθαρρύνει το Ισραήλ να συνεχίσει τα εγκλήματά του, με την πεποίθηση ότι θα τα διαπράττει χωρίς συνέπειες», πρόσθεσε και τόνισε πως «οι αραβικές και ισλαμικές χώρες πρέπει να επικεντρωθούν στην άμεση διακοπή του ειδεχθούς και ντροπιαστικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα».

Τέλος, τόνισε την ανάγκη να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα τεκμηριωμένα εγκλήματα πολέμου.