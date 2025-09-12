Κράτος Παλαιστίνης χωρίς τη Χαμάς ψήφισε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Με 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε επτασέλιδο ψήφισμα για το Παλαιστινιακό • Τι προτείνει • Ενόχληση από το Ισραήλ • To κείμενο του Ψηφίσματος

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πέρασε ψήφισμα επτά σελίδων με το οποίο ζητά μια νέα κυβέρνηση για τη Παλαιστίνη, χωρίς τη Χαμάς. Το εν λόγω ψήφισμα είναι μία κίνηση «ισορροπιών», καθώς προωθεί Παλαιστινιακό κράτος, αλλά με τους όρους που θέτει το Ισραήλ για τη Χαμάς. Η απόφαση έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά, ενώ 12 χώρες απείχαν, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ουγγαρία και η Αργεντινή. Υπέρ της απόφασης ψήφισε η Ελλάδα.

Το ψήφισμα φανέρωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι απομονωμένες στον γενοκτονικό πόλεμο της Γάζας, ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η ισχυρή υποστηρίκτρια του Ισραήλ, υποστηρίζουν μια λύση στην οποία η Παλαιστινιακή Αρχή θα κυβερνά τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

Το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Καταδικάζουμε τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς εναντίον αμάχων» και «Η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους» που κρατούνται στη Γάζα.

Επιπλέον, ο ΟΗΕ καλεί τη Χαμάς να αποσυρθεί από τη διοίκηση της Γάζας και να παραδώσει τα όπλα. «Στο πλαίσιο του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να παύσει να ασκεί την εξουσία της στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας, σύμφωνα με τον στόχο της δημιουργίας ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης». Προτείνεται επίσης η αποστολή μιας «προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης» υπό την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την προστασία του πληθυσμού, την υποστήριξη της ενίσχυσης των ικανοτήτων του παλαιστινιακού κράτους και την παροχή «εγγυήσεων ασφάλειας στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ».

Ο Παλαιστίνιος αντιπρόεδρος έκανε λόγο για ένα «σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της κατοχής», ενώ ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μανσούρ απάντησε καλώντας το Ισραήλ να «ακούσει τη φωνή της λογικής» και «το μήνυμα που αντήχησε ακαταμάχητα σε αυτή τη Συνέλευση».

Έντονη ήταν η αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντανόν, ο οποίος υπογράμμισε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ότι «αυτή η μονομερής διακήρυξη δεν θα καταγραφεί στην ιστορία ως βήμα προς την ειρήνη, αλλά ως μια ακόμη κενή χειρονομία που υπονομεύει την αξιοπιστία της Συνέλευσης. Δεν είναι διπλωματία, είναι θέατρο». «Ο μόνος που ωφελείται είναι η Χαμάς. Όταν οι τρομοκράτες είναι αυτοί που πανηγυρίζουν, δεν προάγετε την ειρήνη· προάγετε την τρομοκρατία» πρόσθεσε.

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν το πρόπλασμα για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί ενόψει της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό. Σε αυτήν τη εκδήλωση, μια σειρά από κράτη όπως ο Καναδάς, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία, θα αναγνωρίσουν και τυπικά την Παλαιστίνη ως κράτος.

Η Χαμάς από τη πλευρά της έχει δηλώσει ότι δεν θα συμφωνήσει για αφοπλισμό, εκτός αν ιδρυθεί ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος, κάτι το οποίο το Ισραήλ έχει αποκλείσει σε όλους τους τόνους. «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», επανέλαβε χθες ο Νετανιάχου κατά την ψήφιση του σχεδίου Ε1 για τη διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης.

To κείμενο του Ψηφίσματος «Η Γενική Συνέλευση, Υπενθυμίζοντας το Ψήφισμα της ES-10/24 της 18ης Σεπτεμβρίου 2024, με το οποίο αποφάσισε να συγκαλέσει, κατά την εβδομηκοστή ένατη σύνοδό της, διεθνή διάσκεψη υπό την αιγίδα της Συνέλευσης για την εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το παλαιστινιακό ζήτημα και τη λύση των δύο κρατών, με σκοπό την επίτευξη δίκαιης, διαρκούς και συνολικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή, Υπενθυμίζοντας επίσης το Ψήφισμα της 79/81 της 3ης Δεκεμβρίου 2024, με το οποίο υιοθέτησε τις μεθοδολογίες για τη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία συνήλθε από 28 έως 30 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, και αποφάσισε να υιοθετήσει ένα έγγραφο αποτελεσμάτων με προσανατολισμό στη δράση, προκειμένου να χαράξει επειγόντως έναν μη αναστρέψιμο δρόμο προς την ειρηνική διευθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, Υπενθυμίζοντας περαιτέρω το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 79/573 B της 5ης Σεπτεμβρίου 2025 να συνεχίσει τη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών: (α) Εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία για την εκπλήρωση των ευθυνών τους ως Συμπροέδρων της Διεθνούς Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, και για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους Συμπροέδρους των ομάδων εργασίας, βάσει διαβουλεύσεων με όλα τα συμμετέχοντα κράτη, της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών· (β) Εγκρίνει τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία υποβλήθηκε από τους Συμπροέδρους της Διάσκεψης και τους Συμπροέδρους των ομάδων εργασίας στη Διάσκεψη».

Χαιρετίζει ο Μακρόν τη δήλωση του ΟΗΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα την υιοθέτηση στον ΟΗΕ της δήλωσης της Νέας Υόρκης, η οποία αποσκοπεί στο να δώσει νέα ώθηση στη λύση των δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους, με τον Γάλλο πρόεδρο να μιλά για ένα βήμα σε μια «μη αναστρέψιμη πορεία προς την ειρήνη».

«Υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, 142 χώρες υιοθέτησαν τη δήλωση της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.