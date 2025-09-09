Το Ισραήλ κατεδάφισε σπίτια στα χωριά των δραστών της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ

Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα την κατεδάφιση σπιτιών στα χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, Κατάνα και Κουμπέιμπα, από τα οποία κατάγονται οι δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι οι οποίοι εξαπέλυσαν χθες επίθεση στην Ιερουσαλήμ και σκοτώθηκαν αργότερα από τον ισραηλινό στρατό.
Σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Νετανιάχου, Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε πως θα ακυρωθούν οι άδειες εργασίας 750 ανθρώπων, συγγενών και συγχωριανών των δύο Παλαιστίνιων.
Ο υπουργός ζήτησε επίσης την επιβολή κυρώσεων εις βάρος των οικογενειών τους αλλά και κατοίκων των χωριών.
«Κάθε κτίσμα που έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια στα δύο αυτά χωριά θα κατεδαφιστεί», είπε.
Παλαιστίνιοι και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις ενέργειες αυτές ως συλλογική τιμωρία, η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.
Από την πλευρά του ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι θα επεκταθεί ο κατάλογος των κοινοτήτων, οι Ισραηλινοί κάτοικοι των οποίων θα μπορούν να λάβουν άδεια οπλοφορίας.
«Με αυτή τη φρικτή επίθεση αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι τα όπλα σώζουν ζωές, καθώς δύο ένοπλοι πολίτες, που έφεραν όπλα με βάση τη μεταρρύθμιση της οποίας ηγούμαστε, εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες», απάντησε κυνικά.
