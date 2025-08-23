Πώς οι ισραηλινές πρακτικές προκάλεσαν το λιμό στη Γάζα

Οι προϋποθέσεις που οδήγησαν την Αρχή που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ να ανακηρύξει την Πόλης της Γάζας σε κατάσταση λιμού • Το χρόνικο των Ισραηλινών πολιτικών που οδήγησαν στην απάνθρωπη αυτή κατάσταση.

Η είδηση πως η Πόλη της Γάζας αντιμετωπίζει και επισήμως λιμό έκανε ακόμα και τους δύσπιστους να σοκαριστούν.

Πέρα από το σοκ προκαλείται και οργή διότη η Ενοποιημένη Κατάταξη Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (Integrated Food Security Phase Classification – IPC), που στηρίζεται από τον ΟΗΕ και η οποία αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσμιο μηχανισμό παρακολούθησης της πείνας, τονίζει κατηγορηματικά πως η κατάσταση αυτή είναι «απολύτως ανθρωπογενής», δηλαδή είναι αποτέλεσμα των ισραηλινών πρακτικών.

Η συγκεκριμένη πράξη του Ισραήλ συνιστά ένα ξεκάθαρο έγκλημα πολέμου.

Όπως ανέφερε η Αρχή του ΟΗΕ, περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή το 1/4 των Παλαιστινίων της Γάζας βιώνουν συνθήκες λιμού, με «πείνα, ακραία φτώχεια και θάνατο».

Επιπλέον, διαπιστώνει ότι η πείνα επεκτείνεται ραγδαία, με προβλέψεις ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μεγάλο μέρος της Γάζας θα βρίσκεται σε κατάσταση λιμού, αν συνεχιστεί η παρούσα πορεία.

Η IPC βασίζει τα συμπεράσματά της σε τρεις βασικούς δείκτες:

Πείνα: Τουλάχιστον 1 στα 5 νοικοκυριά αντιμετωπίζει ακραία έλλειψη τροφής Υποσιτισμός: Περίπου 1 στα 3 παιδιά ή και περισσότερα είναι οξέως υποσιτισμένα Θνησιμότητα: Τουλάχιστον 2 στους 10.000 ανθρώπους πεθαίνουν καθημερινά από πείνα ή συνδυασμό πείνας και ασθενειών

Εάν τουλάχιστον δύο από τους τρεις δείκτες πληρούνται, τότε η IPC αναγνωρίζει ότι έχει ξεσπάσει λιμός.

Η IPC αναφέρει ότι τα στοιχεία για τη θνησιμότητα είναι ελλιπή λόγω κατάρρευσης των συστημάτων παρακολούθησης, ωστόσο πιστεύει, με βάση την υπάρχουσα τεκμηρίωση και την εκτίμηση ειδικών, ότι πληρούται και αυτός ο δείκτης.

Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα καθώς το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε δύο νέους θανάτους από ασιτία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την πείνα στους 273, εκ των οποίων οι 112 είναι παιδιά.

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα και ευθαρσώς αρνηθεί ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα, κατηγορώντας τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τη Χαμάς για την κατάσταση.

Το Ισραήλ έχει ισχυριστεί ότι οι οργανώσεις δεν παραλαμβάνουν την ανθρωπιστική βοήθεια που περιμένει στα σύνορα, όπου εκατοντάδες φορτηγά παραμένουν αδρανή.

Απολύτως ανθρωπογενής

Οι εικόνες παιδιών με διογκωμένες κοιλιές, προεξέχοντα οστά και συρρικνωμένα άκρα σοκάρουν εδώ και εβδομάδες.

Η πρόσβαση των Παλαιστινίων σε τρόφιμα ήταν περιορισμένη καθ' όλη τη σχεδόν διετή διάρκεια εισβολής και σφαγής των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Το Ισραήλ είχε ήδη επιβάλει περιορισμούς στην είσοδο αγαθών εδώ και χρόνια, αλλά αυτοί εντάθηκαν δραματικά μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από τον Μάρτιο του 2025, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, όταν το Ισραήλ επέβαλε σχεδόν πλήρες εμπάργκο στα εισαγόμενα αγαθά για σχεδόν τρεις μήνες.

Υπό πίεση, το Ισραήλ άρχισε να επιτρέπει περιορισμένη είσοδο βοήθειας στα τέλη Μαΐου.

Ταυτόχρονα, αντικατέστησε το σύστημα διανομής τροφίμων του ΟΗΕ με ένα νέο που διαχειρίζεται μια αμφιλεγόμενη αμερικανική ΜΚΟ, η Gaza Humanitarian Foundation (GHF) και η οποία έχει επανειλημμένα χαρακτηριστεί ως παγίδα θανάτου.

Η GHF λειτουργεί 4 κέντρα διανομής τροφίμων σε στρατιωτικοποιημένες ζώνες, όπου οι Παλαιστίνιοι πρέπει να διανύουν μεγάλα και επικίνδυνα δρομολόγια για να φτάσουν, αντί των 400 σημείων διανομής που υπήρχαν υπό το σύστημα του ΟΗΕ και εκτοπίστηκαν από το Ισραήλ.

Το να βρει κανείς φαγητό έχει γίνει επικίνδυνη αποστολή για τους Παλαιστινίους, οι οποίοι συχνά λένε ότι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην πείνα και τον θάνατο, αναφερόμενοι στους καθημερινούς πυροβολισμούς εναντίον όσων προσπαθούν να φτάσουν σε σημεία διανομής.

Ο ΟΗΕ έχει καταγράψει τουλάχιστον 994 νεκρούς Παλαιστίνιους κοντά σε σημεία της GHF από τα τέλη Μαΐου, ενώ συνολικά 1.760 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε βοήθεια.

Οι περισσότεροι, λέει ο ΟΗΕ, πυροβολήθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες, κάτι που επιβεβαιώνουν μάρτυρες και ιατροί στη Γάζα.

Παρά τα μέτρα, η πείνα εξαπλώνεται

Καθώς αυξάνεται η διεθνής πίεση, το Ισραήλ άρχισε να επιτρέπει περισσότερα φορτηγά και να κηρύσσει «τακτικές παύσεις» στις μάχες για να διευκολύνει τη διανομή βοήθειας.

Περισσότερα αγαθά μπήκαν στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες και οι τιμές σε ορισμένα βασικά προϊόντα μειώθηκαν, αν και παραμένουν απαγορευτικές για πολλούς Παλαιστινίους. Π.χ., η τιμή για 1 κιλό αλεύρι είχε φτάσει τα 85 δολάρια.

Ο ΟΗΕ και οι οργανώσεις λένε ότι, παρά τη χαλάρωση, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στη συλλογή και διανομή της βοήθειας.

Χρειάζονται περίπου 600 φορτηγά ημερησίως για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες — αλλά μπαίνουν λιγότερα από τα μισά.

Το Ισραήλ έχει επιτρέψει και ρίψεις τροφίμων από αέρος, κάτι που οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατακρίνουν ως αναποτελεσματικό, επικίνδυνο και παραπλανητικό.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για την κρίση, αλλά εκθέσεις — ακόμη και αμερικανικές κυβερνητικές — δεν βρίσκουν αποδείξεις για συστηματική εκτροπή της βοήθειας από τη Χαμάς.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν εδώ και μήνες ότι για να αποφευχθεί η μαζική πείνα και ο λιμός, η Γάζα πρέπει να κατακλυστεί από ανθρωπιστική βοήθεια μέσω ξηράς. Μέχρι σήμερα, το Ισραήλ εξακολουθεί να επιβάλλει περιορισμούς.