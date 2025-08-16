Αθήνα, 28°C
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
Στρατιώτες του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. | Φωτογραφία αρχείου Ap Photo

Αυτοκτονίες στον IDF

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Κορίνα Βασιλοπούλου
Οι αυτόχειρες, τόσο στρατιώτες σε ενεργή υπηρεσία όσο και έφεδροι, αποτελούν το μεγάλο ταμπού του Ισραήλ, καθώς χαλάνε το επίσημο αφήγημα που θέλει «ακμαιότατον το ηθικόν» του στρατεύματος εν μέσω φρικτής γενοκτονίας.

Χθες έγινε στο Ισραήλ η κηδεία ενός στρατιώτη που αυτοκτόνησε την Πέμπτη. Ηταν ένας 28χρονος άντρας, έφεδρος σε υπηρεσία, που έδωσε τέλος στη ζωή του με χειροβομβίδα.

Πρόκειται για ακόμα έναν αυτόχειρα στους κόλπους του IDF, με τον αριθμό τους να αυξάνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του στρατού. Από την 7η Οκτωβρίου του 2023 και ώς το τέλος εκείνης της χρονιάς αυτοκτόνησαν εφτά στρατιώτες, ενώ ακολούθησαν άλλοι 21 μέσα στο 2024.

Συνολικά 18 έχουν αυτοκτονήσει από τις αρχές του 2025.

Οι αυτόχειρες, τόσο στρατιώτες σε ενεργή υπηρεσία όσο και έφεδροι, αποτελούν το μεγάλο ταμπού του Ισραήλ, καθώς χαλάνε το επίσημο αφήγημα που θέλει «ακμαιότατον το ηθικόν» του στρατεύματος εν μέσω φρικτής γενοκτονίας.

 

Αυτοκτονίες στον IDF

