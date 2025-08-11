Ξανά στον δρόμο για τη Γάζα Γκρέτα Τούνμπεργκ, Σούζαν Σάραντον και δεκάδες ακτιβιστές

Πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια θα αποπλεύσει από λιμάνια της Μεσογείου με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό» της γενοκτονίας, όπως έκανε γνωστό χθες, Κυριακή, η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία θα συμμετάσχει ξανά στην αποστολή.
«Στις 31 Αυγούστου, αρχίζουμε την πιο μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει ποτέ για να σπάσει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας, με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από την Ισπανία. Θα ενωθούμε με δεκάδες άλλα στις 4 Σεπτεμβρίου, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια», έγραψε στο Instagram.
Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, γιατροί, καλλιτέχνες -μεταξύ των οποιων η Aμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, ο Σουηδός ηθοποιός Γκούσταφ Σκάρσγκορντ, ο Iρλανδός ηθοποιός Λίαμ Κάνιγχαμ- καθώς και πολλοί άλλοι ακτιβιστές προερχόμενοι από 44 χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία με την ονομασία «Global Sumud Flotilla», σύμφωνα με τον ιστότοπο των οργανωτών. Η «Global Sumud Flotilla» είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση που «δεν συνδέεται με καμιά κυβέρνηση ούτε πολιτικό κόμμα».
Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των πλοίων που θα πλεύσουν προς τη Γάζα.
Τη νύκτα της 8ης προς την 9η Ιουνίου, το ιστιοφόρο Madleen, στο οποίο επέβαιναν 12 Γάλλοι, Γερμανοί, Βραζιλιάνοι, Τούρκοι, Σουηδοί, Ισπανοί και Γερμανοί, είχε ελεγχθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά της ακτής της Γάζας. Στη συνέχεια οι επιβαίνοντες είχαν απελαθεί, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτησή τους.
