Κάθειρξη 27 χρόνων στον Μπολσονάρο, ο «σύμμαχος» Τραμπ αντιδρά

Βαριά ποινή κάθειρξης στον πρώην ακροδεξιό πρόεδρο της Βραζιλίας για απόπειρα πραξικοπήματος • Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να «ανταποδώσουν το κυνήγι μαγισσών», η Βραζιλία απαντά πως «δεν θα εκφοβιστεί».

Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας (STF) έκρινε ένοχο τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου, για απόπειρα πραξικοπήματος, σε μια ιστορική δίκη που αποκάλυψε πως ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία παρά την εκλογική του ήττα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον κεντροαριστερό Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο Μπολσονάρου, κατηγορήθηκε για συνωμοσία με σκοπό την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο.

Στην απόφαση του STF, τέσσερις από τους πέντε δικαστές τάχθηκαν υπέρ της ενοχής του Μπολσονάρου. Η εισήγηση μάλιστα έκανε λόγο για πιθανή συνολική ποινή άνω των 40 ετών.

Τελικά, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών χθες, Πέμπτη για τον ρόλο του στην απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης. Παράλληλα, του είχε ήδη αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2030.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας αθώος και υποστηρίζοντας πως πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη.

Ο Τραμπ βρήκε τον εαυτό του...

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε «κατάπληξη» για την καταδίκη του βραζιλιάνου ακροδεξιού πρώην ομολόγου του, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ουάσιγκτον για να υποστηριχτεί.

«Προκαλεί πολλή κατάπληξη πως μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», υποστήριξε ο Τραμπ μιλώντας στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.

«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατήγγειλε στο παρελθόν «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και θαυμαστή του.

Η κυβέρνησή του ρεπουμπλικάνου επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, κυρώσεις σε βάρος του δικαστή του ομοσπονδιακού ανωτάτου δικαστηρίου (STF) που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, κι ακόμη ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε άλλα μέλη του κορυφαίου βραζιλιάνικου δικαστικού θεσμού, εξαιτίας της δίκης.

Η Βραζιλία αντιδρά στις κυρώσεις

Η διπλωματία της Βραζιλίας τόνισε πως η χώρα δεν θα «εκφοβιστεί» από τις «απειλές» των ΗΠΑ, αντιδρώντας στις προειδοποιήσεις για αντίποινα της Ουάσιγκτον μετά την καταδίκη του Μπολσονάρου.

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας μέσω X, τονίζοντας πως οι αρχές θα υπερασπίσουν «την εθνική κυριαρχία της χώρας» σε κάθε περίπτωση «επίθεσης και απόπειρας επέμβασης», από όπου κι αν «προέρχονται» αυτές.

Σημειώνεται πως ο Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε πως θα υπάρξει η κατ’ αυτόν προσήκουσα «ανταπόδοση» από πλευράς ΗΠΑ.

«Οι πολιτικοί διωγμοί από τον (δικαστή του STF) Αλεσάντρ τζι Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις (σ.σ. από την Ουάσιγκτον) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται, καθώς ο ίδιος και άλλα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου της Βραζιλίας αποφάσισαν να φυλακίσουν άδικα τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μέσω X.

«Θα υπάρξει ανάλογη ανταπόδοση των ΗΠΑ σε αυτό το κυνήγι μαγισσών», πρόσθεσε.