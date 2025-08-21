Ο Μπολσονάρο ήθελε να το σκάσει για Αργεντινή

Η αστυνομία βρήκε στο κινητό του έγγραφο στο οποίο αιτούνταν άσυλο από τον Μιλέι της Αργεντινής • Τον επόμενο μήνα ξεκινά η δίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος.

Να δραπετεύσει στην Αργεντινή και να ζητήσει πολιτικό άσυλο φαίνεται πως ήταν προετοιμασμένος ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, και κατηγορούμενος για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή του εκλεγμένου προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με στρατιωτικό πραξικόπημα, σύμφωνα με καταθέσεις της βραζιλιάνικης αστυνομίας στη βραζιλιάνικη δικαιοσύνη.

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης άνω των 40 ετών, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας πρόκειται να αποφασίσει τον επόμενο μήνα αν είναι ένοχος για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την εκλογική του ήττα το 2022.

Ο Μπολσονάρο αρνείται τις κατηγορίες, αλλά πολλοί νομικοί και πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είναι τόσο ισχυρά, που η καταδίκη του θεωρείται βέβαιη.

Την Τετάρτη, η ομοσπονδιακή αστυνομία κατέθεσε έκθεση 170 σελίδων στο Ανώτατο Δικαστήριο, στην οποία υποστηρίζουν ότι βρήκαν έννα έγγραφο αποθηκευμένο στο κινητό του πρώην προέδρου τον Φεβρουάριο του 2024, δύο ημέρες μετά την κατάσχεση του διαβατηρίου του στο πλαίσιο της έρευνας για το πραξικόπημα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία έχει περιέλθει στη γνώση του βρετανικού Guardian, το έγγραφο δείχνει ότι σχεδίαζε να ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Αργεντινή, του ακροδεξιού συμμάχου και φίλου του Χαβιέρ Μιλέι.

«Στη χώρα καταγωγής μου διώκομαι ουσιαστικά για πολιτικούς λόγους και εγκλήματα», αναφέρει το αίτημα ασύλου, περιγράφοντας τον Μπολσονάρο ως «πολιτικά διωκόμενο πρόσωπο».

Η ανυπόγραφη και αχρονολόγητη επιστολή απευθύνεται προς «τον εξοχότατο πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Χεράρντο Μιλέι [sic]». Δηλώνει ότι ο Μπολσονάρο «αντιμετωπίζει άμεση σύλληψη», την οποία χαρακτηρίζει «άδικη, παράνομη, αυθαίρετη και αντισυνταγματική».

Πηγή της αργεντίνικης κυβέρνησης δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι το γραφείο του Μιλέι δεν έχει λάβει τέτοια επιστολή.

Ο Μπολσονάρο, ο οποίος κυβέρνησε τη Βραζιλία από το 2019 έως το 2022, δηλώνει πως θέλει να είναι υποψήφιος απέναντι στον Λούλα στις εκλογές του επόμενου έτους, αν και έχει ήδη αποκλειστεί από τις εκλογές από το Ανώτατο Δικαστήριο για διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Αυτή τη στιγμή τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό στην Μπραζίλια, επειδή παραβίασε εντολή απαγόρευσης χρήσης των κοινωνικών δικτύων.

Στην έκθεσή τους, η αστυνομία υποστηρίζει ότι η επιστολή δείχνει πως ο Μπολσονάρο σχεδίαζε να διαφύγει από τη χώρα για να αποφύγει την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου.