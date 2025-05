Σε συναγερμό Αργεντινή και Χιλή για τσουνάμι μετά το μεγάλο σεισμό [εικόνες+βίντεο]

Πανικό έχει προκαλέσει στις αραιοκατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κοντά στον Νότιο Πόλο και ανήκουν εξ ημισείας στη Χιλή και την Αργεντινή, η μεγάλου μεγέθους σεισμική δόνηση που έγινε την Παρασκευή το πρωί με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή κοντά στην πόλη της Αργεντινής Πούντα Αρένας. Το σημείο βρίσκεται δίπλα ακριβώς στα σύνορα της χώρας με τη Χιλή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις τοπικές αρχές.

Οι αρχές της επαρχίας της Γης του Πυρός, στη νότια Αργεντινή, κάλεσαν τους κατοίκους της κοινότητας Πουέρτο Αλμάνσα να την εγκαταλείψουν «για προληπτικούς λόγους», καθώς έχει σημάνει συναγερμός για τσουνάμι στην περιοχή μετά το σεισμό. Οι περίπου 100 κάτοικοι του χωριού θα πρέπει «να εκκενώσουν τη ζώνη και να μεταβούν σε ασφαλέστερες περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο». Θα πρέπει επίσης «να σταματήσουν οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα, αλιευτική ή άλλη, στον Πορθμό Μπιγκλ, μέχρι τις 15.30 (σ.σ. 21.30 ώρα Ελλάδας)», όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η τοπική διοίκηση.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 200 km S of #Ushuaia (#Argentina) || 10 min ago (local time 08:58:29). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/groD2eeyaz — EMSC (@LastQuake) May 2, 2025

Συναγερμός στη Χιλή

Έχει επίσης από την πρώτη στιγμή σταλεί σήμα κινδύνου σε όλους τους κατοίκους της Χιλής, που ζουν κοντά στην εκτεταμένη παραλιακή ακτογραμμή της χώρας, να αποσυρθούν σε υψηλότερα σημεία διότι όπως αναφέρθηκε, είναι άμεσος και υπαρκτός ο κίνδυνος να προκύψει μεγάλο τσουνάμι.

Η χιλιανή Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (SENAPRED) εξέδωσε άμεση οδηγία εκκένωσης των παράκτιων περιοχών στην περιφέρεια Μαγαλάνες, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες από πιθανή θαλάσσια εισροή. Ήδη οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων κοινοτήτων έχουν αρχίσει να απομακρύνονται οργανωμένα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα συστήματα παρακολούθησης σεισμικής δραστηριότητας και τσουνάμι, ενδέχεται να εμφανιστούν επικίνδυνα κύματα σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο. Προς το παρόν τα νησιά Φόκλαντ δεν θεωρείται ότι κινδυνεύουν άμεσα.

Η θάλασσα έχει υποχωρήσει στη περιοχή.

#EnVivo



Mar se retira en playa de Magallanes – Chile, tras terremoto de magnitud 7.8



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/cJiZvIZlrt — Canal N (@canalN_) May 2, 2025

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να απομακρύνονται από τις περιοχές με ψυχραιμία, καθώς σειρήνες ηχούν.

Tsunami warning sirens in Puerto Williams, Chile

People are moving to higher ground after 7.4 Earthquake. pic.twitter.com/ImLCnigJzW — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 2, 2025

Η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία της Χιλής (SHOA) εκτίμησε ότι τα κύματα θα φτάσουν σε βάσεις στην Ανταρκτική και σε πόλεις στο ακραίο νότιο τμήμα της χώρας μέσα στις επόμενες ώρες.

Τα πρώτα κύμματα που καταγράφηκαν στην Ανταρκτική, 1.000 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού και είχαν ύψος 20-30 εκατοστών.

AHORA ⚠️ La estación Faraday, en territorio Antártico, registra la llegada de un tsunami con olas de 20 a 30 cm. pic.twitter.com/4yvaJY5i3f — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) May 2, 2025

Evacuation to higher ground due to possible tsunami in Punta Arenas, Patagonia, Chile pic.twitter.com/2GXSzVio2O — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 2, 2025

#ÚLTIMAHORA 🚨🇨🇱I Terremoto de 7,5 azota la zona sur de #Chile y Argentina: Senapred pide evacuar el sector del borde costero por amenaza de #Tsunami.



⚠️El sismológico de Chile reportó el movimiento en Puerto Williams. Las autoridades han solicitado a la población evacuar la… pic.twitter.com/c0jmQhGYrP — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 2, 2025

Το Ινστιτούτο Ανταρκτικής της Χιλής (INAHC) ανέφερε στο Reuters ότι οι βάσεις εκκενώνονται.

#PuertoWilliams: ante la alerta de tsunami en la región de #Magallanes, mantenemos desvíos de tránsito y resguardo en el borde costero, apoyando a las personas y familias en este proceso de evacuación, de forma ordenada y segura. pic.twitter.com/TEtfeHHoQY — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 2, 2025

Ο πρόεδρος της Χιλής Γαβριέλ Βορίκ, ο οποίος μάλιστα κατάγεται από την πληγείσα περιοχή, δήλωσε μέσω του λογαριασμού του στο X ότι προέχει η προστασία των πολιτών, ενώ παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τόσο ο υπουργός Αλβάρο Ελισάλδε όσο και ο υφυπουργός Βικτώρ Ράμος μεταβαίνουν στα κεντρικά γραφεία του SENAPRED, για τον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης.

Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades. COGRID regional y nacional están comenzando. Todos los recursos del Estado están a disposición. https://t.co/2qAA3TGEcN — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 2, 2025

Η Χιλή είναι μια από τις χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους σεισμούς στον κόσμο. Τρεις τεκτονικές πλάκες συγκλίνουν στην επικράτειά της.

Το 1960, η πόλη Βαλδίβια (νότια) καταστράφηκε ολοσχερώς από σεισμό μεγέθους 9,5 Ρίχτερ, που θεωρείται ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, ο οποίος σκότωσε 9.500 ανθρώπους.

Το 2010, σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ, ακολουθούμενος από τσουνάμι, άφησε πίσω πάνω από 520 νεκρούς.