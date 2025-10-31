Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Η Λετονία αποχωρεί από διεθνή σύμβαση ενάντια στη βία κατά των γυναικών

Μεγάλο πισωγύρισμα για τη Ρίγα • Πρόκειται για πρωτόγνωρη εξπέλιξη για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Πίσω ολοταχώς» για τη Λετονία η οποία υπερψήφισε την Πέμπτη την αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Πρόκειται για πρωτόγνωρη εξπέλιξη για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνθήκη-σταθμός για το Συμβούλιο της Ευρώπης, η οποία υπογράφτηκε με στόχο να θέσει τέλος στη βία κατά των γυναικών και στην ενδοοικογενειακή βία, είχε επικυρωθεί από τη Λετονία τον Νοέμβριο του 2024. Ένα από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, η Ένωση Πρασίνων και Αγροτών (ZSS), τάχθηκε στο πλευρό της αντιπολίτευσης για να προωθήσει την αποχώρηση της Λετονίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που τελικά υπερψηφίστηκε από 56 εκ των 100 βουλευτών. 

«Αυτό δεν θα έχει τον παραμικρό αντίκτυπο στην ενδοοικογενειακή βία», υποστήριξε ο βουλευτής της ZSS Γκούναρς Γκούτρις στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Η προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας υπήρχε στη λετονική νομοθεσία ακόμη και πριν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», συμπλήρωσε. 

Εφόσον εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Λετονία θα γίνει η πρώτη χώρα-μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το 2020 η Πολωνία είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για την αποχώρησή της από τη σύμβαση, πέρυσι όμως η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ ακύρωσε το σχέδιο.

Η Λετονία αποχωρεί από διεθνή σύμβαση ενάντια στη βία κατά των γυναικών

