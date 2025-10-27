Η πρωθυπουργός της χώρας κάνει λόγο για υβριδική επίθεση, ενώ σκέφτεται μάλιστα να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ • Τα εν λόγω μπαλόνια δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα την περασμένη εβδομάδα στα αεροδρόμια της χώρας.

Η Λιθουανία θα καταρρίπτει τα ρωσικά μπαλόνια-«βαποράκια»

Αγανακτισμένη είναι η Λιθουανία από τα ρωσικά μπαλόνια που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα -τα οποία περνάνε δια της Λευκορωσίας- καθώς η πρωθυπουργός της χώρας κάνει λόγο για «υβριδικές επιθέσεις», ενώ έδωσε εντολή να καταρρίπτονται.

Οι εισβολές μπαλονιών που μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα ανάγκασαν το κράτος–μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να κλείσει το αεροδρόμιο του Βίλνιους τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα και να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία των συνοριακών του περασμάτων με τη Λευκορωσία.

«Σήμερα αποφασίσαμε να λάβουμε αυστηρότερα μέτρα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος», δήλωσε τη Δευτέρα η Ίνγκα Ρουγκινιένιε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή της ενδέχεται να συζητήσει ακόμη και την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων ασφαλείας.

Το Βίλνιους υποστήριξε ότι τα μπαλόνια αποστέλλονται από λαθρεμπόρους, ωστόσο κατηγόρησε τον αυταρχικό πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο —στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν— ότι δεν κάνει τίποτα για να τα σταματήσει.

Η Ρουγκινιένιε δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα περιστατικά αποτελούν «υβριδικές επιθέσεις» και ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνοριακών διελεύσεων της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία, με εξαίρεση τη διέλευση διπλωματών και πολιτών της ΕΕ που εγκαταλείπουν τη γειτονική χώρα.

Οι πτήσεις από και προς το κύριο αεροδρόμιο της Λιθουανίας διακόπηκαν την Παρασκευή και ξανά το βράδυ του Σαββάτου, στα πιο πρόσφατα περιστατικά ύποπτων εμφανίσεων μπαλονιών λαθρεμπόρων τσιγάρων, προκαλώντας δεκάδες ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων.

Τα περιστατικά αυτά ακολούθησαν παρόμοιες διαταραχές τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης και σε άλλες πρόσφατες περιπτώσεις, οδηγώντας στο κλείσιμο των δύο συνοριακών διελεύσεων της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία —στα Μετινινκάι και Σαλτσινινκάι— για αρκετές ώρες.

Η Λιθουανία, η οποία συνορεύει τόσο με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ όσο και με τη Λευκορωσία, κάλεσε επίσης έναν Ρώσο διπλωμάτη την περασμένη εβδομάδα για να διαμαρτυρηθεί σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε είσοδο δύο ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της την Πέμπτη.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφερε ότι ένα μαχητικό Sukhoi SU-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού IL-78 από το Καλίνινγκραντ πέρασαν από τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας για 700 μέτρα (2.300 πόδια) πριν αποχωρήσουν ύστερα από 18 δευτερόλεπτα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης εναέριου ανεφοδιασμού.

Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας και εξέδωσε «ισχυρή διαμαρτυρία», καλώντας τη Μόσχα να εξηγήσει άμεσα τους λόγους της παραβίασης και να λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι συνέβη παραβίαση. «Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες χρήσης του εναέριου χώρου πάνω από ρωσικό έδαφος. Τα αεροσκάφη ... δεν παραβίασαν τα σύνορα άλλων κρατών», ανέφερε.

Οι τρεις βαλτικές χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ και ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας, έχουν όλες υποστεί παραβιάσεις του εδάφους τους από ρωσικά αεροσκάφη ή μη επανδρωμένα drones. Τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παρέμειναν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της Εσθονίας τον Σεπτέμβριο.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει επανειλημμένα βρεθεί σε αναστάτωση τις τελευταίες εβδομάδες λόγω εμφανίσεων drones και άλλων παραβιάσεων του εναέριου χώρου, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και της Βαλτικής περιοχής. Η Μόσχα έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπουντρίς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου δεν πρέπει να θεωρηθούν μεμονωμένα περιστατικά. «Πρόκειται για υπολογισμένες προκλήσεις που έχουν στόχο να αποσταθεροποιήσουν, να αποπροσανατολίσουν και να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ», είπε.