Ληστεία στο Λούβρο: Τι γνωρίζουμε για τους δύο συλληφθέντες - Πού στοχεύουν οι έρευνες

Δεν έχει ανακτηθεί κανένα από τα κλαπέντα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος

Άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών από το υποβαθμισμένο προάστιο Σεν Ντενί της γαλλικής πρωτεύουσας είναι τα δύο άτομα που έχουν τεθεί υπό κράτηση και εξετάζεται η συμμετοχή τους στην πρωτοφανή ληστεία της περασμένης Κυριακής στο μουσείο του Λούβρου.

Αυτό αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, την ώρα που, όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, ένας εκ των δύο ανδρών συνελήφθη την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο και να αναχωρήσει για την Αλγερία. Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού.

Τα δύο άτομα φέρονται να ήταν γνωστά στις Αρχές, ενώ, όπως σημειώνεται, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει εντοπιστεί και ανακτηθεί οποιοδήποτε από τα κλαπέντα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος έχει ανακτηθεί.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό δεν είπε πόσοι άνθρωποι συνελήφθησαν ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς. Σε δήλωση που εξέδωσε, εξέφρασε λύπη για το ότι η πληροφορία για τη σύλληψή τους διέρρευσε.

«Η αποκάλυψη αυτή μπορεί μόνο να επιβραδύνει τις προσπάθειες 100 τόσων ερευνητών που έχουν κινητοποιηθεί, για τον εντοπισμό των κλαπέντων κοσμημάτων αλλά και όλων των δραστών. Είναι πολύ πρώιμο να δοθούν οποιεσδήποτε ειδικές λεπτομέρειες», είπε η Μπεκό.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, που τελεί υπό την πίεση της κοινής γνώμης προκειμένου να παραδώσει αποτελέσματα ακριβώς μία εβδομάδα μετά την κλοπή, συνεχάρη τους ερευνητές σε ένα τουίτ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κουκούλες έφυγαν με οκτώ πολύτιμα αντικείμενα, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο.

Μπήκαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα και σπάζοντας ένα παράθυρο γύρω στις 9:30 ώρα Γαλλίας, ώρα που το μουσείο ήταν ανοικτό στους επισκέπτες, και διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Οι κλεμμένοι θησαυροί περιλαμβάνουν μια τιάρα και ένα σκουλαρίκι από τα κοσμήματα της βασίλισσας Μαρί-Αμελί και τις βασίλισσας Ορτάνς από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ', βρέθηκε με φθορές έξω από το μουσείο. Το αντικείμενο, που είναι κατασκευασμένο από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια, έπεσε προφανώς από τους κλέφτες κατά τη διαφυγή τους.

Το Παλάτι του Λούβρου, που κατασκευάστηκε στα τέλη του 12ου αιώνα, ήταν κάποτε η επίσημη κατοικία των βασιλιάδων της Γαλλίας, μέχρι που ο Λουδοβίκος ΙΔ' το εγκατέλειψε για τις Βερσαλλίες. Μετατράπηκε σε μουσείο για τη βασιλική συλλογή τέχνης το 1793, τέσσερα χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση.

Η τεράστια συλλογή αριστουργημάτων του, περιλαμβανομένης της Μόνα Λίζα και της Αφροδίτης της Μήλου, προσέλκυσαν 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι.