Δύο συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο

Μία εβδομάδα μετά τη θεαματική ληστεία που συγκλόνισε όλο τον κόσμο, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων.

Δύο άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με τη θεαματική επτάλεπτη ληστεία, που συγκλόνισε όλο τον κόσμο, κατά την οποία κλάπηκαν πολύτιμα κοσμήματα από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Le Parisien, οι δύο ύποπτοι κατάγονται από το παρισινό προάστιο Σεν-Σεν-Ντενί, ενώ ο ένας από αυτούς φέρεται να ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ.

Από την άλλη, ρεπορτάζ της Le Figaro αναφέρει ότι ο πρώτος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ρουασί, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα από την αστυνομία στο Σεν-Σεν-Ντενί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) από τη Διεύθυνση Καταστολής Εγκληματικών Οργανώσεων (BRB) με τη συνδρομή της αστυνομίας συνόρων.

Ωστόσο, τα οκτώ κοσμήματα του στέμματος, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένουν άφαντα.

Παρά την επιτυχία των συλλήψεων, οι αρχές γνωρίζουν ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Από τις πρώτες ώρες μετά τη ληστεία που αποκάλυψε τις τεράστιες ελλείψεις ασφαλείας του διασημότερου μουσείου του κόσμου, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νιουνιέζ, είχε δηλώσει βέβαιος πως η υπόθεση θα εξιχνιαστεί σύντομα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παραδέχθηκε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν».

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μετά την πρωτοφανή αυτή διάρρηξη.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς η ληστεία στο Λούβρο ήταν ένα ζήτημα «εθνικής ντροπής» για τη Γαλλία.