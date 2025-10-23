Πούτιν: «Η απάντηση της Ρωσίας στις κυρώσεις θα είναι σοβαρή»

Δήλωσε ότι «καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση»

«Οι κυρώσεις είναι μια μη φιλική πράξη που δεν ενισχύουν τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις» φέρεται να δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, και να προσέθεσε ότι η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία πουλάνε περισσότερο πετρέλαιο από όσο καταναλώνουν, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. «Η συμβολή της Ρωσίας στην παγκόσμια ενεργειακή ανάκαμψη είναι πολύ σημαντική» επισήμανε και δήλωσε ότι «καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση», σύμφωνα με το RIA Novosti.

Τόνισε ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν πολλούς τομείς συνεργασίας και υπενθύμισε ότι, αφενός οι επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση και αφετέρου ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι σοβαρή. «Η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη και σταθερή. Ο ενεργειακός τομέας είναι σίγουρος, αν και αναμένονται ορισμένες απώλειες», είπε μεταξύ άλλων ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο» δήλωσε ο Πούτιν και επισήμανε ότι η αντικατάσταση του ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά θα χρειαστεί χρόνο και θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών. Ο Πούτιν μίλησε και για την πολυσυζητημένη σύνοδο κορυφής που αναμενόταν να γίνει στη Βουδαπέστη, λέγοντας όρι η συνάντηση προτάθηκε από τις ΗΠΑ. Είπε ακόμα ότι πιθανότατα ο Τρανπ στις δηλώσεις του ήθελε να πει ότι η συνάντηση «αναβλήθηκε».

‼️🇷🇺🚨 "The answer will be very serious and stunning"



- President Vladimir Putin on a possible scenario in which Tomahawks are delivered to Kiev and hit the territory of Russia.



-Tsargrad https://t.co/XujsJDL8As pic.twitter.com/ILmKGSFCtv — ⏳Towhee 🌏☮️ (@amborin) October 23, 2025

Η Κίνα αναστέλλει την αγορά ρωσικού πετρελαίου από θάλασσα

Παράλληλα η Κίνα ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις θαλάσσιες αγορές ρωσικού πετρελαίου, μετά τις πρόσφατες κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις ρωσικές εταιρίες Rosneft και Lukoil, σύμφωνα με πληροφορίες από πολλαπλές εμπορικές πηγές, που επικαλείται το Reuters. Η κίνηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη ροή πετρελαίου παγκοσμίως, με πολλούς αναλυτές να προβλέπουν άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου. Οι μεγάλες κινεζικές κρατικές εταιρίες PetroChina, Sinopecc, CNOOC και Zhenhua Oil μειώνουν δραστικά τις αγορές τους μέσω θαλάσσης, η εισαγωγή όμως μέσω αγωγού προς PetroChina φαίνεται να επηρεάζεται ελάχιστα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που τα διυλιστήρια στην Ινδία, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, σκοπεύουν να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού από τη Μόσχα, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ λόγω της εισβολής του Κρεμλίνου στην Ουκρανία και της -μέχρι σήμερα- έμπρακτης άρνησης να τερματιστούν οι συγκρούσεις στο ουκρανικό μέτωπο.