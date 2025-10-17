Ο Πούτιν στη Βουδαπέστη - Ένα όχι και τόσο θρίλερ στον αέρα

Η θέση της Μόσχας μετά την συνομιλία του Ρώσου με τον Αμερικανό πρόεδρο • Χαιρετίζει η Κομισιόν το ενδεχόμενο συνάντησης • Η Βουδαπέστη και το... πλάνο πτήσης.

Η διπλωματία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Μόσχα μπήκε ξανά σε κίνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου με το ουκρανικό επί τάπητος και το... πλάνο πτήσης του Ρώσου προέδρου μπαίνει ξανά στο επίκεντρο.

Σε σχέση με τον τόπο συνάντησης, αν είναι η Βουδαπέστη, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας κανονικά οφείλει να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης -παρά το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει, αυτή η αποχώρηση θα το εφαρμοστεί από του χρόνου.

Οπότε κανονικά, ο Πούτιν πρέπει να συλληφθεί με την προσγείωση του στη Βουδαπέστη. Ωστόσο κάτι τέτοιο φυσικά δεν αναμένεται να κάνει ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

Την ίδια στιγμή, επειδή υπάρχει η απαγόρευση των υπερπτήσεων των ρωσικών αεροσκαφών από τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, μεμονωμένες χώρες της ΕΕ μπορούν να χορηγήσουν κατ' εξαίρεση παρεκκλίσεις, ώστε να επιτραπεί στον Βλαντιμίρ Πούτιν να ταξιδέψει απευθείας στη Βουδαπέστη, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι ο Πούτιν να πετάξει πάνω από την Πολωνία, κάτι που η Βαρσοβία θα ήθελε να αποφευχθεί -πολύ κοντά σε ΗΠΑ, πολύ κατά της Ρωσίας, η Πολωνία θα ερχόταν σε πολύ δύσκολη θέση αν ο Τραμπ απαιτούσε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί.

Εναλλακτικά, οι Ευρωπαίοι θα προτιμούσαν -αν και δημόσια το αρνούνται- ο Πούτιν θα μπορούσε να πετάξει μέσω των Δυτικών Βαλκανίων για να αποφύγει τον εναέριο χώρο της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, πάντως, εξακολουθεί να αψηφά τις Βρυξέλλες και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον Ρώσο πρόεδρο στο κέντρο της Ευρώπης, ενώ σήμερα έκανε και μια ανάρτηση σημειώνοντας ότι η Βουδαπέστη είναι το μοναδικό μέρος της Ευρώπης που ταιριάζει σε μια σύνοδο ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

«Με ηγεσία που είναι σταθερά υπέρ της ειρήνης και έμπιστους εταίρους, προσφέρουμε ένα σταθερό, ασφαλείς και πολιτικά στέρεο σκηνικό. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Πολύ απλά: Μπορούν να στηρίζονται σε εμάς» έγραψε ο Βίκτορ Όρμπαν στο X.

🇺🇸🇷🇺🇭🇺 Budapest is the only suitable place in Europe for a USA–Russia peace summit. With long-standing pro-peace leadership and trusted partnerships, we provide a reliable, secure, and politically stable setting. There was no other option. Simply put: they can count on us! pic.twitter.com/ftQ4n9Slcu — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 17, 2025

Χαιρετίζει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «χαιρετίζει την πρόταση για συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, εάν κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει στο να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν σήμερα στο μπρίφινγκ.

«Κάθε προσπάθεια ειρήνευσης είναι καλοδεχούμενη» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου Όλοφ Τζιλ. Η αρμόδια εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής διευκρίνισε ότι Πούτιν και Λαβρόφ έχουν σε βάρος τους κυρώσεις, αλλά μόνο για τα περιουσιακά τους στοιχεία -όχι απαγόρευση μετακίνησης στην ΕΕ.

Πάντως οι Ευρωπαίοι περιμένουν πρώτα τη συνάντηση Λαβρόφ- Ρούμπιο που θα καθορίσει εν πολλοίς το αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν.

«Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα πριν τη συνάντηση»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως μια συνάντηση των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να λάβει χώρα εντός δύο εβδομάδων, ή λίγο αργότερα, όμως υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να επιλυθούν προτού καταστεί δυνατό να οριστεί ημερομηνία.

Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να έχουν μια δεύτερη συνάντηση κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που προβλέπεται προσωρινά να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, μετά τη συνάντηση που είχαν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα που απέτυχε να καταγράψει σημαντική πρόοδο.

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται λίγο πριν ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του και ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα πρέπει να τηλεφωνηθούν και να ορίσουν συνάντηση προκειμένου να διευθετήσουν πολλά θέματα πριν από τη συνάντηση.

«Υπάρχουν πολλά θέματα, πρέπει να οριστούν οι διαπραγματευτικές ομάδες, και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, όλα θα πρέπει να γίνουν κατά στάδια, όμως, βέβαια, η βούληση των προέδρων είναι εκεί», είπε ο Πεσκόφ.

«(Η συνάντηση κορυφής) θα μπορούσε πράγματι να λάβει χώρα εντός δύο εβδομάδων ή λίγο αργότερα. Υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι τίποτα δεν θα πρέπει να αφεθεί για αργότερα».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια διευθέτηση προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ειρηνικά.

Η Ρωσία επιρρίπτει την ευθύνη στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους του για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Εκείνοι με τη σειρά τους κατηγορούν τη Μόσχα ότι θέτει απαράδεκτες απαιτήσεις και έχουν πει ότι δεν πιστεύουν πως ο Πούτιν το εννοεί όταν λέει ότι επιδιώκει την ειρήνη.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν την επικείμενη συνάντηση κορυφής και πως ο Ορμπάν είπε ότι είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τη συνάντηση.