Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι λίγο μετά το «μπλακ άουτ»

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξήχθη την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.

«Συνεχάρη τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επιτυχία του και τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή που μπόρεσε να κάνει, κάτι που αποτελεί μια εξαιρετική επιτυχία. Εάν ένας πόλεμος μπορεί να τερματιστεί σε μία περιοχή, τότε άλλοι πόλεμοι μπορούν σίγουρα να τερματιστούν επίσης, περιλαμβανομένου του πολέμου που διεξάγεται από τη Ρωσία», έγραψε σε μήνυμά του ο Ζελένσκι στη σελίδα του στο Facebook.

«Συζητήσαμε για ευκαιρίες να ενισχύσουμε την αεράμυνά μας», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. «Πρέπει να υπάρξει μια βούληση από τη ρωσική πλευρά προκειμένου να εμπλακεί σε μια ειλικρινή διπλωματία, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ισχύος», συμπλήρωσε.

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, αναμένεται να μεταβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, την ενέργεια και την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Περιοχές της περιφέρειας της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, παρέμεναν στο σκοτάδι σήμερα το πρωί έπειτα από μία νυχτερινή ρωσική επίθεση, την τελευταία σε σειρά εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος ενόψει του χειμώνα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσα ακριβώς νοικοκυριά επηρεάστηκαν από αυτές τις διακοπές ρεύματος, όμως η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK έκανε λόγο για βλάβες σε ορισμένες συνοικίες της περιφερειακής πρωτεύουσας. Λίγο αργότερα, η DTEK έκανε γνωστό πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά στην περιοχή.