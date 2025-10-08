Απέτυχαν οι διαβουλεύσεις Λεκορνί - Σοσιαλιστών, πιο κοντά σε βουλευτικές εκλογές η Γαλλία

Απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις του υπό παραίτηση πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί με τους Σοσιαλιστές, για κυβέρνηση και προϋπολογισμό λιτότητας.

Ο υπό παραίτηση πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί δεν κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την υποστήριξη της κυβέρνησης με αφορμή το πακέτο λιτότητας που αναζητείται.

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέρ Φορ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Λεκορνί ότι δεν έχει δοθεί καμία εγγύηση πως η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας θα προχωρήσει, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Φορ πρόσθεσε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν μπορεί να υποστηρίξει το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης στην παρούσα μορφή του.

Η διήμερη σειρά διαπραγματεύσεων με τα πολιτικά κόμματα, με πρωτοβουλία του υπό παραίτηση Γάλλου πρωθυπουργού, ξεκίνησε τη Δευτέρα το πρωί και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, υποδεχόμενος στο πρωθυπουργικό μέγαρο του Παρισιού τους Πράσινους και τους Κομμουνιστές.

Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα καυτό θέμα για τους Γάλλους προέδρους, προκαλώντας διαμαρτυρίες των πολιτών στους δρόμους, οδηγώντας σε κοινωνικές αναταραχές και εθνικές απεργίες που έχουν παραλύσει τη χώρα.

Ο Λεκορνί έστειλε την περασμένη εβδομάδα επιστολή στα συνδικάτα, υποσχόμενος να βελτιώσει τις συνταξιοδοτικές παροχές για τις γυναίκες. Από τη πλευρά τους τα συνδικάτα δήλωσαν ότι επιθυμούν την αναστολή των αλλαγών του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο συνταξιοδοτικό σύστημα, οι οποίες προωθήθηκαν χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο το 2023, και την πλήρη επανεξέτασή τους, ανάμεσά τους και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας, πριν την έναρξη των συζητήσεων για την αποφυγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών, δήλωσε ότι «όλοι συμφώνησαν» ότι το έλλειμμα πρέπει να μειωθεί «οριστικά» κάτω από το 5% το επόμενο έτος.

Αυτές οι συνομιλίες θα καθορίσουν «ποιες παραχωρήσεις θα απαιτήσει [η αριστερά] από τις άλλες πολιτικές ομάδες προκειμένου να εγγυηθεί αυτή τη σταθερότητα, αλλά και ποιες παραχωρήσεις – εάν υπάρχουν – είναι διατεθειμένη να κάνει για να την επιτύχει», είπε.

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που δεν μετέχουν στις διαβουλεύσεις με τον Λεκορνί, τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν θα καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά οποιασδήποτε κυβέρνησης συγκροτηθεί.

Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατέθεσε πρόταση έκπτωσης του Μακρόν από το προεδρικό αξίωμα, η οποία ωστόσο δεν κρίθηκε αποδεκτή από το προεδρείο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Από τη πλευρά του, ο Γάλλος πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα το βράδυ στη γαλλική δημόσια τηλεόραση, ενώ σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Μακρόν, κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ ανέφεραν ότι δεν αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα δημοσίως.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο γαλλικός Τύπος και οι πολίτες περιμένουν ανακοινώσεις από τον Γάλλο πρόεδρο μετά τη συνάντησή του με τον Λεκορνί το βράδυ της Τετάρτης, ενώ ο Τύπος δίνει ως πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών τις 13 Νοεμβρίου (ο πρώτος γύρος) και 23 Νοεμβρίου (ο δεύτερος γύρος).