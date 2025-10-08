Αθήνα, 16°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.3° 15.0°
3 BF
55%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
14.4° 12.5°
4 BF
71%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
15°C
14.9° 12.0°
1 BF
58%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
2 BF
66%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
87%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.7° 13.7°
1 BF
68%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
8°C
8.4° 8.4°
3 BF
71%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
1 BF
64%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
20.8° 17.8°
3 BF
72%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.0° 13.9°
2 BF
81%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.4° 17.4°
3 BF
59%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
11.7° 11.7°
2 BF
87%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
55%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
76%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.5° 14.5°
2 BF
59%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.3° 17.8°
2 BF
71%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
15.5° 13.8°
2 BF
58%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
13°C
13.3° 12.3°
2 BF
69%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.6° 13.6°
4 BF
75%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
0 BF
68%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
Μαδρίτη
AP Photo/Manu Fernandez

Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από την κατάρρευση κτηρίου στη Μαδρίτη

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Βρέθηκαν οι σοροί δύο ανθρώπων μετά από πολλές ώρες επιχείρησης για τον εντοπισμό αγνοουμένων στην ισπανική πρωτεύουσα.

Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων, καθώς δύο νεκροί εντοπίστηκαν στα συντρίμμια του ανακαινιζόμενου πολυώροφου ακινήτου στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Το κτίριο κατέρρευσε χθες το μεσημέρι, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ισπανικής πρωτεύουσας, διευκρινίζοντας πως ακόμη δυο άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

«Το πτώμα του ενός από τους τέσσερις αγνοούμενους εντοπίστηκε και ανακτήθηκε από το κτίριο, άλλος ένας άνθρωπος που αγνοείται επίσης εντοπίστηκε – νεκρός – στο εσωτερικό του κτιρίου και καταβάλλονται προσπάθειες για να φθάσουμε στο πτώμα (…) υπάρχουν ακόμη δυο άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί», εξήγησε στον ισπανικό Τύπο ο Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα περί τις 22:30 (τοπική ώρα· 23:30 ώρα Ελλάδας), ενώ συμπληρώνονταν κάπου δέκα ώρες από την κατάρρευση.

Ο δήμαρχος ανέφερε πως το πρώτο πτώμα, που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του ακινήτου, ήταν αυτό άνδρα.

«Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν (το δεύτερο) ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα που αγνοείται, όλα παραμένουν αβέβαια», πρόσθεσε. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως συνέχιζαν να αγνοούνται αρχιτεκτόνισσα και τρεις εργάτες.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως βρέθηκε πτώμα στο εσωτερικό του ακινήτου και πυροσβέστες εργάζονται για την ανάσυρσή του», ανέφερε ο αιρετός, θυμίζοντας πως έχουν αναπτυχθεί ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones.

Οι πυροσβέστες αναμενόταν να απομακρύνουν συντρίμμια «με τα χέρια», αν και μπορούσαν να υπολογίζουν επίσης σε γερανό επιτόπου, που χρησιμοποιείτο στο κτίριο για εργασίες ανακαίνισης — επρόκειτο να γίνει ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων.

Ερωτηθείς για τα αίτια της καταστροφής, ο δήμαρχος αναγνώρισε πως δεν είναι ακόμη σε θέση να απαντήσει. «Η αστυνομία διενεργεί έρευνα που θα επιτρέψει να κατανοήσουμε ποιες ακριβώς ήταν οι αιτίες», είπε.

Το δυστύχημα έγινε στο κέντρο της Μαδρίτης, πολύ κοντά στην Πλάθα Μαγιόρ, λίγο μετά τις 13:30 (τοπική ώρα) και προκάλεσε περίπου δέκα τραυματισμούς, πέρα από τους δυο θανάτους και τους δύο αγνοούμενους.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από την κατάρρευση κτηρίου στη Μαδρίτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual