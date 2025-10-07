Κατέρρευσε κτήριο στο κέντρο της Μαδρίτης

Ένας σοβαρά τραυματίας και τέσσερις εγκλωβισμένοι από κατάρρευση κτηρίου στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Κτήριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά κι άλλα τέσσερα είναι εγκλωβισμένα.

Στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως και αστυνομικές, αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις.