Σε απεργιακό κλοιό η Ιταλία, καταδικάζει την ισραηλινή πειρατεία

Τα μέλη των ιταλικών συνδικάτων Cgil και Usb απεργούν σήμερα για όλο το εικοσιτετράωρο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα μέλη του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και για να εκφράσουν την καταδίκη τους για την ισραηλινή πειρατεία σε όλα τα σκάφη.
⇒ Δείτε LIVE μετάδοση
Η κινητοποίηση αφορά όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: από τα τοπικά μαζικής μεταφοράς, μέχρι την δημόσια διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, τις αερομεταφορές και τα τρένα.
Χθες Πέμπτη το απόγευμα η Ιταλική Ρυθμιστική Επιτροπή έκρινε ότι η απεργία του συνδικάτου Cgil δεν σέβεται τον ισχύοντα κανονισμό, διότι προκηρύχθηκε μόνον πριν από σαράντα οκτώ ώρες. Ο γραμματέας της συνδικαλιστικής οργάνωσης όμως Μαουρίτσιο Λαντίνι απάντησε ότι πρόκειται να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής και ότι η απεργία δεν πρόκειται να ανασταλεί.
«Η ένοπλη επίθεση η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου κατά μη στρατιωτικών πλοίων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες αποτελεί σοβαρότατο συμβάν: πρόκειται για άμεση απειλή κατά της ακεραιότητας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των εθελοντών που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή», υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους τα ιταλικά συνδικάτα Cgil και Usb.
Αφέθηκαν ελεύθεροι οι Ιταλοί βουλευτές της αποστολής
Οι τέσσερις Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή του Flottilla, αφέθηκαν ελεύθεροι και θα επιστρέψουν σήμερα στην Ιταλία.
Πρόκειται για τον κεντροαριστερό βουλευτή Αρτούρο Σκότο, την ευρωβουλευτή του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Αναλίζα Κοράντο, για τον γερουσιαστή των Πέντε Αστέρων Μάρκο Κροάτι και την ευρωβουλευτή των οικολόγων Μπενεντέτα Σκουντέρι.
Οι τέσσερίς τους πρόκειται να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και να επιβιβαστούν, εντός της ημέρας σε πτήση με προορισμό τη Ρώμη.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας