ΟΗΕ: Ρωσία-Κίνα δεν κατάφεραν να «τρενάρουν» τα πρόστιμα κατά του Ιράν

Οι δυο υπερδυνάμεις επιδιώκουν να καθυστερήσουν για έξι μήνες τις κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον εμπλουτισμό ουρανίου κατά 60%

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέρριψε το σχέδιο ψηφίσματος που έβγαλαν Ρωσία και Κίνα για την παράταση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν παρατείνονταν κατά έξι μήνες, συνεπώς οι κυρώσεις που προβλέπονται στη ρήτρα snapback της συμφωνίας του ΟΗΕ το 2015, θα ισχύσουν κανονικά από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Η τελευταία προσπάθεια των δύο στενών συμμάχων του Ιράν δε συγκέντρωσε αρκετή υποστήριξη για να περάσει από το 15μελές συμβούλιο, όπως μετέδιδε νωρίτερα το Associated Press. Αυτό συνέβη μια μέρα πριν από την έναρξη ισχύος μιας σειράς κυρώσεων του ΟΗΕ, όπως ορίζεται στη συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και των παγκόσμιων δυνάμεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνουν δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν στο εξωτερικό, διακοπή των συμφωνιών πώλησης όπλων με την Τεχεράνη και επιβολή κυρώσεων για οποιαδήποτε εξέλιξη του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, μεταξύ άλλων μέτρων, πιέζοντας περαιτέρω την ήδη ταλαιπωρημένη οικονομία της χώρας.

Η ομάδα Βρετανίας, Γερμανίας και Γαλλίας, γνωστή ως E3, ενεργοποίησε τον λεγόμενο μηχανισμό «snapback» τον περασμένο μήνα, αφού κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν συμμορφώθηκε με τους όρους της συμφωνίας και όταν εβδομάδες υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεων δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε διπλωματική λύση.

Από την έναρξη της προθεσμίας 30 ημερών, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, είχε συναντηθεί με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, οι συνομιλίες αυτές φάνηκαν μάταιες, κάτι που σημαίνει ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις αναμένεται να ισχύσουν κανονικά από το Σάββατο, όπως εκτιμούν ευρωπαϊκές πηγές.

Ακόμη και πριν από την άφιξη του Αραγκί και του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζέσκιαν στη Νέα Υόρκη για την ετήσια συνάντηση αυτή την εβδομάδα, οι δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ αποτελούν «απόλυτο αδιέξοδο», εμπόδισαν την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε διπλωματικών προσπαθειών της τελευταίας στιγμής.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν τη θέση τους τις τελευταίες εβδομάδες, λέγοντας ότι έχουν υποβάλει «πολλαπλές προτάσεις για να κρατήσουν ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας». Την Παρασκευή, ο Αραγκί δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η E3 δεν ανταποκρίθηκε» στις προσπάθειες, «ενώ οι ΗΠΑ διπλασίασαν τις απαιτήσεις τους». Προέτρεψε το Συμβούλιο Ασφαλείας να ψηφίσει υπέρ της παράτασης, ώστε να δοθεί «χρόνος και χώρος για διπλωματία».

Οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν δηλώσει ότι θα ήταν διατεθειμένες να παρατείνουν την προθεσμία, εάν το Ιράν συμμορφωθεί με μια σειρά προϋποθέσεων. Αυτές περιλαμβάνουν την επανέναρξη των άμεσων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, την παροχή πρόσβασης στους επιθεωρητές του ΟΗΕ στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και την παροχή εξηγήσεων για τα περισσότερα από 400 κιλά (880 λίβρες) εμπλουτισμένου ουρανίου που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, διαθέτει.

Από όλες τις χώρες του κόσμου που δεν διαθέτουν πυρηνικά προγράμματα, το Ιράν είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που εμπλουτίζει ουράνιο έως και 60% — ένα μικρό, τεχνικό βήμα από τα επίπεδα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η πυρηνική εποπτική αρχή του ΟΗΕ και το Ιράν υπέγραψαν μια συμφωνία με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων επανέναρξης των επιθεωρήσεων των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Ωστόσο, το Ιράν απείλησε να καταγγείλει τη συμφωνία και να διακόψει κάθε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ, σε περίπτωση που επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις από τον ΟΗΕ.