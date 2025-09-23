Εκδήλωση τραμπικής «αγάπης» στην Ουκρανία και προτροπή για κατάληψη ρωσικών εδαφών

Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι θα στηρίξει πλήρως την Ουκρανία μέσω ΝΑΤΟ • «Προδομένος» από την σχέση του με τον Πούτιν.

Δεν σταματάει να πουλάει τρέλα ο προβλέψιμα απρόβλεπτος Τραμπ, καθώς τώρα αφήνει πίσω του την άνευρη στάση που είχε για το ουκρανικό και δηλώνει πλήρη στήριξη στην Ουκρανία μέσω... ΝΑΤΟ, εκφράζοντας μάλιστα την πεποίθησή του ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα χαμένα της εδάφη αλλά και ότι μπορεί να κερδίσει και άλλα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ έγραψε ότι θα συνεχίσει να εφοδιάζει με όπλα το ΝΑΤΟ «ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά».

Η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη της αλλά «ίσως να πάει και ακόμη παραπέρα», πρόσθεσε.

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία είναι σε ΣΟΒΑΡΗ οικονομική κρίση και τώρα είναι η ώρα για να δράσει η Ουκρανία», συνέχισε η ανάρτηση.

«Με τον καιρό, με υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά Σύνορα από τα οποία ξεκίνησε αυτός ο Πόλεμος, είναι μια εφικτή δυνατότητα», υποστήριξε.

Ο Τραμπ πίστευε ότι η καλή προσωπική σχέση του με τον Πούτιν θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο σήμερα παραδέχτηκε ότι αυτή η σχέση φαίνεται πως «δεν σήμαινε τίποτα».

Ζελένσκι: Μεγάλη αλλαγή η στάση Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησε σήμερα την «παραπαίουσα οικονομία» της Ρωσίας, στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συζήτηση, λέγοντας ότι η πιο πρόσφατη δήλωση του Τραμπ για τη χώρα του συνιστά «μεγάλη αλλαγή» στην πολιτική του. Όπως είπε, ο Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου.

«Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία αφού τελειώσει αυτός ο πόλεμος», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει τον «καταλυτικό παράγοντα» για το Κίεβο και σχολίασε ότι είδε θετικά τα θέματα που του έθεσε.