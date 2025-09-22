Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω εμφάνισης drones

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή 2-3 «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις διακόπηκαν από τις 20.26 (τοπική ώρα) της Δευτέρας. Τουλάχιστον 15 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.