Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος

Ακόμη ένα βήμα διπλωματικής πίεσης προς το Ισραήλ να σταματήσει τη γενοκτονία • Εκρηκτική προμηνύεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ • Με κατάληψη της Δυτικής Όχθης ως αντίποινα θέλει να απαντήσει το Τελ Αβίβ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται η 150η χώρα από τις συνολικά 193 του ΟΗΕ που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος, σε μια καθυστερημένη κίνηση που αναμένεται να φέρει νέα πίεση προς την αιμοσταγή κυβέρνηση Νετανιάχου, αλλά και να φέρει το Ισραήλ (όσο αυτό είναι δυνατό) πιο κοντά σε μια υποτυπώδη διεθνή απομόνωση.

«Για να αναζωογονηθεί η ελπίδα για ειρήνη για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς και για μια λύση δύο κρατών, σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης». Αυτό δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο Βρετανός πρωθυπουργός ενώ παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα μια μεγαλύτερη βιντεοσκοπημένη δήλωση. Σε αυτήν μεταξύ άλλων εξηγεί πως αποφάσισε να προβεί σε αυτή την κίνηση εξαιτίας «της αυξανόμενης φρίκης στη Μέση Ανατολή» και για «να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης της λύσης δύο κρατών».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα που φέρει βαρύτατες ευθύνες διαχρονικά για την κατάσταση στην περιοχή της Παλαιστίνης, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η κίνηση αυτή αναμένεται να φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Σημειώνεται ότι την Τρίτη είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου και άλλες χώρες θα προχωρήσουν στην ίδια κίνηση και οι συζητήσεις αναμένονται εκρηκτικές.

Αναγνωρίζουν Καναδάς και Αυστραλία

Σήμερα, εξάλλου, ο Καναδάς έγινε η πρώτη χώρα των G7 που αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος, με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να δηλώνει «ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ».

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Η Αυστραλία αναγνώρισε επίσης σήμερα επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, αναφέρει ο Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ. Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην Παλαιστίνη, προστίθεται στη δήλωση.

Επικροτεί ο Αμπάς

Ο πρόεδρος της παλαιστινιακής αρχής εξέδωσε ανακοίνωσε μετά την αναγνώριση από τη Βρετανία σημειώνοντας πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία σε σχετική ανακοίνωση.

Η πρώτη αντίδραση από το Ισραήλ

Αν και ήταν γνωστό από νωρίς, σήμερα, ότι η Βρετανία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως, αλλά να προχωρήσει σε προειδοποιήσεις πως ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ.

Ο άνθρωπος που ηγείται μιας άνευ προηγουμένου γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας και έχει διατάξει χτυπήματα σε Λίβανο, Συρία, Κατάρ, Υεμένη και Ιράν σπεύδει να επαναφέρει ένα κλασικό σιωνιστικό αφήγημα και δηλώνει «οφείλουμε (...) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία. Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες».

Αντιδρώντας στις εξελίξεις ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ επανέλαβε τις απειλές πως η χώρα του θα πρέπει να προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης ως αντίποινα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία.