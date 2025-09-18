Κάθετος ο Τραμπ: Δε συμφωνώ με αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης

Αβρότητες αλλά και μηνύματα για όλα τα επίκαιρα ζητήματα επεφύλαξαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησαν στο Γουίντσορ.

Όπως αναμενόταν στο επίκεντρο των κοινών δηλώσεων βρέθηκαν τα δύο τεράστια γεωπολιτικά ζητήματα της εποχής, η γενοκτονία στη Γάζα και το ουκρανικό.

Ο Τραμπ διαφώνησε δημοσίως με τον Στάρμερ για παλαιστινιακό κράτος

Όπως ενημέρωσε ο Κιρ Στάρμερ, με τον Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν για περίπου μία ώρα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως το κομβικό ζήτημα της Παλαιστίνης.

Οι δυο τους ρωτήθηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την απόφαση της Βρετανίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει on camera τη διαφωνία του για την ενέργεια αυτή και να δηλώνει πως αυτή είναι «μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα», επαναλαμβάνοντας πρακτικά την άρνηση αναγνώρισης της Παλαιστίνης από τις ΗΠΑ.

Ισχυρίστηκε, ακόμη, ότι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν στη διάρκεια του διετούς πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, του είπαν ότι δεν τους έδειξαν καμία ανθρωπιά. «Ένας όμηρος παρέμεινε εκεί για 451 ημέρες. Πάντα ρωτάω αν έδειξαν καθόλου ανθρωπιά. Οι άνθρωποι λένε όχι», δήλωσε. Είπε ότι η 7η Οκτωβρίου ήταν μια από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του κόσμου, ενώ για άλλη μια φορά θέλει να σταματήσουν οι μάχες.

Από τη πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ στην απάντησή του θέλησε να σημειώσει πως η αναγνώριση δεν σχετίζεται με την επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο, ενώ αποκάλεσε την Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, για να προσθέσει πως Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ εργάζονται πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ειρήνευση στη Γάζα.

Απογοητευμένος δηλώνει ο Τραμπ από τον Πούτιν

Στο δύσκολο θέμα του ουκρανικού, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως ο Πούτιν τον απογοήτευσε για να σημειώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται με ταχύτερο ρυθμό από τους Ουκρανούς. Βέβαια, δεν παρέλειψε να επαναλάβει το βασικό του αφήγημα πως εάν ήταν ο ίδιος πρόεδρος και όχι ο Μπάιντεν αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεσπάσει. «Ελπίζω να έχουμε καλά νέα για σας σύντομα» κατέληξε.

Η ευρωπαϊκή δράση, με την εγγύηση των ΗΠΑ, είναι ένα παράδειγμα της ανάληψης ευθύνης από την Ευρώπη, με τον Τραμπ να προσθέτει πως σε κάποιο σημείο «οδεύαμε προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο». Ο Αμερικανός πρόεδρος πίστευε ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήταν ο ευκολότερος να σταματήσει, λόγω της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά αυτό δεν συνέβη. «Με απογοήτευσε πραγματικά», ήταν η λακωνική δήλωση για τα συναισθήματα.

Ο Στάρμερ δήλωσε πως ο Τραμπ πρέπει να ασκήσει πίεση στον Πούτιν και συμπλήρωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι είτε θρασύς είτε απερίσκεπτος. «Γι' αυτό οι σύμμαχοι πρέπει να εντείνουν τις ενέργειές τους εναντίον του» είπε.

Το ρωσικό πετρέλαιο και η Ε.Ε.

Ο Στάρμερ είπε ότι υπάρχουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που «εξαρτώνται υπερβολικά από την ενέργεια της Ρωσίας». Δεν υπάρχει μαγική λύση, είπε.

Είπε ότι είναι σημαντικό να τεθεί η Ουκρανία στην ισχυρότερη θέση άμεσα. Ο Τραμπ είπε ότι αν η τιμή του πετρελαίου πέσει, ο Πούτιν «δεν θα έχει άλλη επιλογή, θα αποσυρθεί από αυτόν τον πόλεμο». Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, είπε. Είπε ότι είχε επιβάλει κυρώσεις στην Ινδία για να την αναγκάσει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Συνέχισε: «Είμαι πρόθυμος να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά όχι όταν οι άνθρωποι για τους οποίους αγωνίζομαι αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Αν η τιμή του πετρελαίου πέσει, πολύ απλά, η Ρωσία θα συμβιβαστεί».

Ελευθερία του λόγου και Τζίμι Κίμελ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Βρετανία προστατεύει «ως κόρη οφθαλμού και σθεναρά» την ελευθερία της έκφρασης, μετά τις σφοδρές αντιπαραθέσεις και επικρίσεις για τους βρετανικούς νόμους που προήλθαν από τις ΗΠΑ.

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου, την προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού και σθεναρά, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε πάντα», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.