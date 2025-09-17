Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι τους κοροϊδεύει ο Τραμπ

Παρόλα αυτά, επιμένουν να παίζουν το παιχνίδι του με την ελπίδα να ασκήσει αρκετή πίεση στον φίλο του Πούτιν για να βάλει ένα τέλος στο ουκρανικό.

Ο Τραμπ στέλνει ολοένα και πιο ισχνά τελεσίγραφα προκειμένου να μην χαλάσει τις σχέσεις του με τον «πολύ στενό» του φίλο, τον Πούτιν, αλλά οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι τους κοροϊδεύει, παιζόντας ωστόσο το παιχνίδι του.

«Ο Τραμπ θέτει όρους οι οποίοι, αργότερα, γνωρίζοντας ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστούν, θα αποτελέσουν πρόσχημα για να μας πουν ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με απλά λόγια, είναι ένα παιχνίδι για να αποφύγει την ευθύνη», δήλωσε ανώτατος ευρωπαίος αξιωματούχος στο Politico.

Εάν η ΕΕ υποκύψει στις ορέξεις του Τραμπ, οι μεγαλύτεροι νικητές θα είναι οι δωρητές του Αμερικανού προέδρου στο Τέξας.

«Προσπαθεί να πείσει την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο αμερικάνικο LNG», αναφέρει Αν-Σοφι Κορμπό, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Παρόλα αυτά, η ΕΕ προσπαθεί να «καλοπιάσει» τον Τραμπ. Η ΕΕ σκοπεύει να προτείνει αυτή την εβδομάδα κυρώσεις σε περισσότερες κινεζικές εταιρείες που συνδέονται με την πολεμική βιομηχανία του Κρεμλίνου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πειστεί ο Τραμπ να ασκήσει τελικά πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είχα μια καλή συνομιλία» με τον Τραμπ, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν αργά χθες το βράδυ, «για την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων». Αυτό περιλαμβάνει την επίσπευση του 19ου πακέτου κυρώσεων «σύντομα».

Ο Βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να θέσει το ουκρανικό ζήτημα στον Τραμπ καθώς θα πίνουν τσάι μαζί στο Λονδίνο, σήμερα. Σύμφωνα με το Politico, ο Βασιλιάς εκτιμάται ιδιαίτερα από τον Αμερικανό πρόεδρο, και ίσως μπορέσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο επηρεάζοντάς τον.

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, βρίσκεται στο Κίεβο για να συναντηθεί με κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι. Θα εγκαινιάσει επίσημα την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κίεβο.