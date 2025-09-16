Τραμπ: Ο Ζελένσκι να κάνει συμφωνία, η Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Βγάζει την ουρά του απέξω για ακόμη μια φορά ο Τραμπ αναφορικά με το ουκρανικό • Να λάβει ξεκάθαρη θέση ο Τραμπ, ζητά ο Ζελένσκι • Μισιούνται ο Ζελένσκι με τον Πούτιν, αλλά χρειάζονται δύο για το τανγκό, λέει ο Τραμπ.

Τελεσίγραφα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Τραμπ λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του με κατεύθυνση τη Βρετανία, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη, αναδεικνύοντας μάλλον την απροθυμία του να λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη λύση του ουκρανικού καθώς πέταξε το μπαλάκι στον Ζελένσκι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία· ο Ζελένσκι θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία, και η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εντάξει; Ξέρεις, μιλάνε, αλλά πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν θα ασκήσει πίεση στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη για το θέμα της Ρωσίας, επανέλαβε χαρακτηριστικά πως «δεν θέλω να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, και πρέπει να το σταματήσουν αμέσως. Δεν είναι δίκαιο για εμάς. Αυτοί αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, κι εμείς πρέπει να κάνουμε πράγματα» και πρόσθεσε πως «αγοράζουν τα πάντα από εμάς· σε αντίθεση με τον Μπάιντεν, που χάρισε 350 δισεκατομμύρια, εμείς στην πραγματικότητα βγάζουμε χρήματα. Αλλά δεν θέλω να βγάζω λεφτά. Ξέρεις τι θέλω; Θέλω αυτός ο πόλεμος να τελειώσει».

Αργότερα, απαντώντας σε ερώτηση Ουκρανής δημοσιογράφου, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «αγαπά την Ουκρανία,» αλλά παραδέχτηκε ότι «είναι σε σοβαρό πρόβλημα. Δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει. Η χώρα είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Αλλά εγώ θα τον σταματήσω,» σημείωσε επαναλαμβάνοντας τις μάταιες υποσχέσεις που δίνει εδώ και μήνες.

Στην συνέχεια δεν δίστασε να αναπαράξει ξανά τα ψέματα που διαδίδει πως έχει σταματήσει μια σειρά πολέμων για να υπερασπιστεί την υπόσχεσή του.

«Έχω σταματήσει επτά πολέμους τους τελευταίους οκτώ μήνες. Νόμιζα ότι αυτός θα ήταν ο πιο εύκολος, γιατί ξέρω τον Πούτιν — αλλά δεν είναι, γιατί υπάρχει τεράστιο μίσος ανάμεσα στον Ζελένσκι... και τον Πούτιν. Αλλά θα τον σταματήσουμε.»

Να λάβει ξεκάθαρη θέση ο Τραμπ, ζητά ο Ζελένσκι

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε εκφράσει την δυσανασχέτισή του με την αποστασιοποιημένη προσέγγιση του Τραμπ, καλώντας τον Τραμπ να λάβει μια ξεκάθαρη θέση, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία και παρέχοντας εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ανώτατος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε πως το «χαμένο κομμάτι» για την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η στάση των ΗΠΑ, καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει «ισχυρά προσωπικά βήματα» για να σταματήσει τον Πούτιν.

Τόνισε ότι ελπίζει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ να καταφέρει να αποσπάσει πιο σαφείς απαντήσεις από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «πιθανότατα» θα συναντηθεί ξανά με τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα. «Θα συνεχίσει να προσπαθεί. Αν η ειρήνη είναι εφικτή, θέλει να την πετύχει», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Όπως και να έχει, ο Τραμπ ήταν ξανά αινιγματικός καθώς ανέφερε πως χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό.

«Χρειάζονται δύο για να χορέψεις ταγκό. Είναι δύο άνθρωποι — ο Ζελένσκι και ο Πούτιν — που μισούν ο ένας τον άλλον, και φαίνεται ότι θα πρέπει να κάτσω εγώ στο ίδιο δωμάτιο μαζί τους, γιατί αυτοί δεν μπορούν να καθίσουν στο ίδιο δωμάτιο. Υπάρχει τρομερό μίσος μεταξύ τους», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.