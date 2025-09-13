Απογειώθηκαν μαχητικά στην Πολωνία - Έκλεισε αεροδρόμιο

Στον απόηχο της έντασης των ανταγωνισμών πέριξ και εντός του εναέριου χώρου της, αεροσκάφη της Πολωνίας και συμμάχων της αναπτύχθηκαν το Σάββατο, για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου λόγω απειλής επιθέσεων με drone στην γειτονική Ουκρανία. Το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία έκλεισε, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές.
Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχετική ανακοίνψσή της ανέφερε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους του ΝΑΤΟ. «Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικού χαρακτήρα και στοχεύουν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης, σύμφωνα με το Reuters. Δεν έγινε αναφορά σε παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου στην ανακοίνωση.
A few miles from the Russian border in northern Poland, office administrator Agnieszka Jedruszak is digging a trench. Driven by fear of war with Russia, she wants to be able to defend her family, including her 13-year-old son https://t.co/SZlwQ9oI8f pic.twitter.com/sjcrfvNni1— Reuters (@Reuters) September 13, 2025
