Σε εκλογικούς ρυθμούς η Νορβηγία

Προσέρχονται στις κάλπες σήμερα οι Νορβηγοί • Αμφίρροπο ενδέχεται να είναι το αποτέλεσμα • Κρίσιμες οι μετεκλογικές συναινέσεις.

Μετά από μια πολωμένη προεκλογική περίοδο, με επίκεντρο το κόστος ζωής, τη φορολογία του πλούτου, τις επενδύσεις στο Ισραήλ και τις σχέσεις της χώρας με τον Τραμπ, οι Νορβηγοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν κυβέρνηση.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, το λαϊκιστικό δεξιό κόμμα της χώρας, με επικεφαλής τη Σίλβι Λίσταουγκ, η οποία θεωρείται ως η νορβηγική παραλλαγή του Τραμπ και υπέρμαχος της «MAGAποίησης» της χώρας, παρουσίαζει ανησυχητική απήχηση στη χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι μια οριακή νίκη της κεντροαριστεράς, που σημαίνει πιθανή συνέχιση της κυβέρνησης μειοψηφίας των Εργατικών, με πρωθυπουργό τον Γιόνας Γκαρ Στέρε (Jonas Gahr Støre), ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, και τον πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ως υπουργό Οικονομικών (θεωρείται ως ο πιο δημοφιλής πολιτικός στη χώρα).

Αν όμως οι Εργατικοί κερδίσουν, προκειμένου να εκμαιεύσουν συναινέσεις, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ισχυρά παζάρια από τα κόμματα της Αριστεράς, αναφορικά με τις επενδύσεις του κρατικού νορβηγικού ταμείου στο Ισραήλ, ζήτημα το οποίο έχει φέρει τον Στόλτενμπεργκ στο επίκεντρο έντονης κριτικής τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Σαζία Ματζίντ, δημοσιογράφος και σχολιάστρια της νορβηγικής εφημερίδας VG, δήλωσε πως αυτές οι εκλογές ήταν «απροσδόκητα αγωνιώδεις» και σημαντικά πιο πολωμένες από το συνηθισμένο.

«Ήταν πραγματικά ένας προεκλογικός κυκλώνας, με πολλές απρόσμενες ανατροπές. Οι Νορβηγοί περιμένουν τα αποτελέσματα με κομμένη την ανάσα», είπε, κάνοντας λόγο για «εκλογές-ορόσημο».

«Για τα αριστερά κόμματα, ο πόλεμος στη Γάζα αποτέλεσε σημαντικό θέμα, ιδίως για Νορβηγούς με μεταναστευτικό υπόβαθρο και για νέους ψηφοφόρους».

Το Συντηρητικό Κόμμα της χώρας φάνηκε στις δημοσκοπήσεις να φυλλορροεί καθώς μερίδα των ψηφοφόρων του εμφανίζεται πλέον να στηρίζει το λαϊκιστικό «Κόμμα της Προόδου».

Την ίδια στιγμή, το Κόμμα των Πρασίνων εμφάνισε απροσδόκητη δημοσκοπική άνοδο.

Ο Γιοχάνες Μπεργκ, διευθυντής ερευνών και επικεφαλής του νορβηγικού προγράμματος μελέτης εκλογών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, δήλωσε ότι τα κύρια ζητήματα της εκλογικής αναμέτρησης περιλαμβάνουν τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, τη φορολογία πλούτου, την υγειονομική περίθαλψη και την εμπορική πολιτική με τις ΗΠΑ.

Πριν από έναν χρόνο, όπως είπε, φαινόταν ότι οι Εργατικοί θα έχαναν αυτές τις εκλογές. Όμως, παράγοντες όπως ο διορισμός του Στόλτενμπεργκ και η επιτυχία που θεωρείται ότι είχε ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για θέματα εμπορίου, άλλαξαν τα δεδομένα.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι τα πήγαν πολύ καλά [σε σχέση με τις ΗΠΑ]», ανέφερε ο Μπεργκ.

Αλλά υπάρχει και άνοδος της στήριξης προς τη δεξιά, πρόσθεσε. «Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο αντίρροπες τάσεις στη νορβηγική πολιτική: ένα δεξιό κύμα, ιδιαίτερα στους νέους, και στήριξη στην υφιστάμενη κυβέρνηση».

Η συμμετοχή στις νορβηγικές εκλογές είναι σχετικά υψηλή — συνήθως μεταξύ 75% και 80% — ενώ φέτος καταγράφηκε ρεκόρ στην πρόωρη ψήφο.

Ο Πέτερ Έγκε Λανγκσέτερ, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, είπε πως η επιστροφή του Στόλτενμπεργκ στην πολιτική σκηνή τον περασμένο χειμώνα ήταν καθοριστική για τους Εργατικούς.

«Υπό το φως της αυξανόμενης διεθνούς αστάθειας μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, των δασμών και διαφόρων διεθνών συγκρούσεων, η επιστροφή του Στόλτενμπεργκ έγινε θετικά δεκτή από πολλούς και συνέβαλε σε μια αιφνίδια και μεγάλη αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τους Εργατικούς μέσα σε έναν ή δύο μήνες», ανέφερε.

Αν και η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε με το ζήτημα των επενδύσων του κρατικού ταμείου στο Ισραήλ, πιθανόν παραβιάζοντας τις ηθικές του κατευθυντήριες γραμμές, ο ίδιος δεν αναμένει ότι αυτό θα επηρεάσει ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν έναν αμφίρροπο αγώνα, με την αριστερά ελαφρώς μπροστά», πρόσθεσε. «Ωστόσο, είναι κάπως δύσκολο να προβλεφθεί, λόγω του μεγάλου αριθμού ψηφοφόρων που έχουν ήδη ψηφίσει και των διακυμάνσεων στις δημοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια της καμπάνιας. Αν κερδίσει η αριστερά, το πιο πιθανό σενάριο είναι η συνέχιση της κυβέρνησης μειοψηφίας των Εργατικών, με κοινοβουλευτική στήριξη από μικρότερα αριστερά κόμματα».

Το αποτέλεσμα αναμένεται αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Χένινγκ Φίνσερας, καθηγητής κοινωνιολογίας και πολιτικής στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας, δήλωσε: «Και τα δύο πολιτικά μπλοκ έχουν κόμματα που κινούνται γύρω από το όριο του 4% (το Πράσινο Κόμμα στην αριστερά, και το Χριστιανικό Λαϊκό Κόμμα και το Φιλελεύθερο Κόμμα στη δεξιά), πράγμα που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα εξαρτηθεί από το ποια από αυτά τα κόμματα θα ξεπεράσουν το όριο».