Πάπας Λέων ΙΔ' σε πρόεδρο του Ισραήλ: «Αναγνωρίστε τη Παλαιστίνη, να απελευθερωθούν οι όμηροι»

Κλιωμακώνει τις πιέσεις στο Ισραήλ η Αγία Έδρα, με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' να κάνει έκκληση στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα και η χώρα του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Και το Βατικανό συνεχίζει να πιέζει όλο και περισσότερο το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα καθώς και να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' να αυξάνει τις παρεμβάσεις του υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Τη Πέμπτη ο Πάπας Λέων ΙΔ' συζήτησε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, τη «τραγική κατάσταση στη Γάζα» με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού εξωτερικών της πόλης-κράτους, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, και του υπουργού διεθνών σχέσεων, καρδινάλιο Πολ Γκάλαχερ. Το Βατικανό έκανε έκκληση να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από μια ξεχωριστή συνάντηση στο Βατικανό μεταξύ του καρδινάλιου Παρολίν και του Βάρσεν Αγκαμπέκιαν, υπουργού Εξωτερικών και Επαναπατριζόμενων της Παλαιστίνης, το τέλος μιας περιοδείας με σκοπό την αναζήτηση ανθρωπιστικής βοήθειας και διπλωματικής υποστήριξης από τα ευρωπαϊκά κράτη.

Ο ποντίφικας του Βατικανού απηύθυνε έκκληση στο Ισραήλ για απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από την Χαμάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αγίας Έδρας, και επανέλαβε την υποστήριξη του Βατικανού για μια λύση δύο κρατών στη μακρόχρονη ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Στην ανακοίνωσή του μετά την συνάντηση των δύο ηγετών, το Βατικανό δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξέφρασε την ελπίδα «ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξαναρχίσουν άμεσα, ώστε με καλή θέληση και θαρραλέες αποφάσεις, καθώς και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση όλων των ομήρων, η επείγουσα επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας, η διευκόλυνση της ασφαλούς εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στις πιο πληγείσες περιοχές και η διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και των νόμιμων προσδοκιών και των δύο λαών».

Ο Ισάακ Χέρτσογκ ευχαρίστησε νωρίτερα τον ποντίφικα για τη συνάντηση με ανάρτηση στο X και είπε ότι έλαβε «θερμό καλωσόρισμα» στο Βατικανό.

«Θρησκευτικοί ηγέτες και όλοι όσοι επιλέγουν τον δρόμο της ειρήνης πρέπει να σταθούν ενωμένοι απευθύνοντας έκκληση για άμεση απελευθέρωση των ομήρων ως ένα πρώτο και αναγκαίο βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον για ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρόεδρος.

Ο Χέρτσογκ δήλωσε ότι το Ισραήλ καταβάλλει «κάθε δυνατή προσπάθεια» για να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τους και είναι αποφασισμένο να εργαστεί για την «ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα» στην περιοχή. Σε δήλωση που δημοσίευσε το γραφείο του, ο ίδιος περιέγραψε τις -φαινομενικές- προσπάθειες του Τελ Αβίβ να διευκολύνει την παροχή βοήθειας στους Παλαιστινίους στη Γάζα και ανέφερε ότι οι συνομιλίες περιλάμβαναν επίσης συζητήσεις σχετικά με την αύξηση του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο και τη σημασία της προστασίας των χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Ο Λέων, που εξελέγη από καρδιναλίους όλου του κόσμου τον Μάιο για να διαδεχθεί τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, είχε μια προσεκτικότερη ρητορική σε σχέση με τον Φραγκίσκο όταν μιλούσε για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Φραγκίσκος, που ηγήθηκε της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για 12 χρόνια, ασκούσε συχνά κριτική στο Ισραήλ. Είχε εισηγηθεί να γίνει έρευνα για το κατά πόσον το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού, πυροδοτώντας έντονες επικρίσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Πάπας Λέων έχει κλιμακώσει τελευταία τις εκκλήσεις για ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, διατύπωσε «ισχυρή έκκληση» όπως την αποκάλεσε για το τέλος του πολέμου κατά την εβδομαδιαία δημόσια ακρόαση. Η σημερινή ανακοίνωση του Βατικανού ήταν ασυνήθιστα μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενες ανακοινώσεις για τις συναντήσεις της ηγεσίας της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας με ξένους ηγέτες, οι οποίες κατά κανόνα καταγράφουν πληροφορίες σε μερικές γραμμές και δεν δίνουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα που συζήτησε ο πάπας.