Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
27°C
27.8° 25.2°
1 BF
76%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.6° 24.8°
2 BF
57%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 25.0°
3 BF
79%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
61%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
1 BF
50%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.0° 21.0°
1 BF
57%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.2° 25.2°
1 BF
75%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
24°C
25.5° 23.6°
1 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.9°
1 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
3 BF
83%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.7°
2 BF
74%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
0 BF
83%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
26°C
25.6° 25.6°
1 BF
50%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
29.0° 27.4°
2 BF
49%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 24.8°
4 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
63%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 23.3°
2 BF
82%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
24°C
23.6° 23.6°
1 BF
62%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
16.3° 16.3°
3 BF
92%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 30 Αυγούστου, 2025
δολοφονία στην Ουκρανία
Ap photo

Ανθρωποκυνηγητό για τη δολοφονία πρώην προέδρου της ουκρανικής Βουλής

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr

Ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής Αντρίι Παρούμπι, κεντρικό πρόσωπο της φιλοευρωπαϊκής επανάστασης της Μεϊντάν το 2014, σκοτώθηκε το Σάββατο, από σφαίρες σήμερα στο δυτικό τμήμα της χώρας. Οι ουκρανικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Οι συνθήκες του θανάτου του και οι λόγοι της δολοφονίας είναι προς το παρόν άγνωστοι.

«Ένας άνδρας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον του πολιτικού, σκοτώνοντας τον Αντρίι Παρούμπι» στο Λβιβ, μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή και μια «ειδική επιχείρηση» ξεκίνησε για τον εντοπισμό του, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Μια έρευνα για «ανθρωποκτονία» επίσης ξεκίνησε, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, που δεσμεύτηκε να εξακριβώσει την ταυτότητα του ενόπλου και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο ύποπτος ήταν ντυμένος ως διανομέας και οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο Suspilné επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Ποιος ήταν

Ο βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, ηλικίας 54 ετών, κεντρικό πρόσωπο της επανάστασης υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του Μεϊντάν, διετέλεσε πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου το διάστημα 2016-2019.

Υπήρξε επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, μια περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στην ανατολική Ουκρανία και η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Το 2014 είχε επιζήσει από μια απόπειρα δολοφονίας που είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη θλίψη του για μια «φρικτή δολοφονία» και υποσχέθηκε ότι «όλες οι δυνάμεις και τα μέσα που χρειάζονται» θα κινητοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ανθρωποκυνηγητό για τη δολοφονία πρώην προέδρου της ουκρανικής Βουλής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual