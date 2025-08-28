Γραφεία της Ε.Ε. χτύπησε η Ρωσία στο Κίεβο - Οργή από Βρυξέλλες και Λονδίνο

Την διαμαρτυρία τους της εκφράζουν ΕΕ και Βρετανία για την επίθεση που έπληξε και τα γραφεία τους στο Κίεβο. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ρωσικής κατασκοπείας στην Ευρώπη, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Εντείνονται οι αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο για επιθέσεις που δέχθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στα γραφεία τόσο της Ε.Ε. όσο και στα γραφεία του British Council στο Κίεβο. Εν τω μεταξύ, ο απολογισμός της διπλής επίθεσης αυξήθηκε σε 18 νεκρούς, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με το Κίεβο.

Με μια φωνή η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, Κάγια Κάλας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσαν την οργή τους για τις επιθέσεις. Με τις δηλώσεις τους, κάλεσαν τη Ρωσία για άλλη μια φορά να σταματήσει τα πλήγματα.

Ντέιβιντ Λάμι: Οι δολοφονίες και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του ότι η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε μια σύντομη ανάρτηση στο X, δήλωσε:

«Οι επιθέσεις του Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, μεταξύ των οποίων το British Council και η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο. Καλέσαμε τον Ρώσο πρέσβη. Οι δολοφονίες και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν».

Μαρκ Ρούτε: Δεν επιβεβαιώνει τις φήμες περί ρωσικής κατασκοπείας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επικοινώνησε, όπως δήλωσε ο ίδιος με την επικεφαλής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφορικά με την ρωσική επίθεση σε κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο.

Ο Ρούτε μιλώντας σε συνάντηση των κομμάτων της γερμανικής κυβέρνησης στην νότια πόλη Βίρτσμπουργκ, προσέθεσε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τις τελευταίες φήμες περί ρωσικής κατασκοπείας στην Ευρώπη.

Φον Ντερ Λαϊεν: Το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της μαζικής επίθεσης στο Κίεβο, η οποία έπληξε και τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μαζική επίθεση στο Κίεβο που έπληξε επίσης τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε μια απροσπέλαστη αμυντική δύναμη. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», τόνισε.

Νωρίτερα τη Πέμπτη, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με δήλωσή της εξέφρασε την οργή της, όπως είπε, για την επίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, την οποία χαρακτήρισε την «πιο φονική επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο».

Η ίδια, στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, παρουσίασε φωτογραφίες από την επίθεση εναντίον της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας πως είχε συνομιλία με τον αναπληρωτή πρέσβη της ΕΕ ο οποίος την ενημέρωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες από τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ, οι οποίοι όπως είπε «κάνουν εξαιρετική δουλειά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

«Η χθεσινοβραδινή επίθεση χτύπησε πολύ κοντά στη διπλωματική αποστολή, την αντιπροσωπεία της Ένωσής μας. Δύο πύραυλοι έπεσαν σε απόσταση 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Κι αυτό είναι μια ακόμη σκοτεινή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, σκοτώνοντας αδιάκριτα αμάχους -άνδρες, γυναίκες και παιδιά - και ακόμη και στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει σκλήρυνση του καθεστώτος κυρώσεων. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων. Παράλληλα, προχωρούμε την εργασία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να συμβάλουν στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και φυσικά, διασφαλίζουμε ισχυρή και αταλάντευτη υποστήριξη προς την Ουκρανία - τον γείτονά μας, τον εταίρο μας, τον φίλο μας και μελλοντικό μας μέλος», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Η κ. Λάιεν ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή θα ξεκινήσει ένα ταξίδι «στα επτά κράτη-μέλη που ενισχύουν και προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς αυτά και να μοιραστώ την πρόοδο που σημειώνουμε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα μέσω του κοινού αμυντικού εργαλείου μας, SAFE».

Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στις Βρυξέλλες μετά τα νυχτερινά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στα γραφεία της στο Κίεβο.

«Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει να στοχοθετείται», δήλωσε η Κάγια Κάλας, μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 14 ανθρώπων στο Κίεβο και ζημιές στα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Αντόνιο Κόστα: Η ρωσική επιθετικότητα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας

Με φωτογραφίες από τις καταστροφές που υπέστησαν τα γραφεία της ΕΕ στο Κίεβο, επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και να εκφράσει την καταδίκη για τη στοχευμένη επίθεση» που, όπως τονίζει, «προκαλεί φρίκη άλλη μια νύχτα φονικών ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, καθώς και με το προσωπικό του κτιρίου της ΕΕ που υπέστη ζημιές από αυτό το εσκεμμένο ρωσικό χτύπημα. Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η ρωσική επιθετικότητα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της», αναφέρει ο Κόστα.