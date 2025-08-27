Ο Μακρόν στηρίζει τον Μπαϊρού, αλλά ο γαλλικός λαός έχει άλλα σχέδια

Όλες οι εξελίξεις στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα της Γαλλίας. ● Ετοιμάζονται απεργίες, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα. ● Ποιοι είναι οι «Essentiels» και το κίνημά τους «Bloquons tout!», που πρωτοστατεί στον συντονισμό των κινητοποιήσεων. ● Ποια η στάση των κομμάτων της Αριστεράς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε πως θα υποστηρίξει την επικείμενη διεκδίκηση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση δηλώνοντας πως δεν υπάρχει «ούτε άρνηση της πραγματικότητας ούτε καταστροφολογία» σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας. Την Τετάρτη στο υπουργικό συμβούλιο, ο Μακρόν εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στην κίνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφί Πριμάς, ο πρόεδρος Μακρόν έκρινε ότι ο Μπαιρού «ούτε αρνείτο την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογούσε» για την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας και ζήτησε «υπευθυνότητα από τα κόμματα που επιθυμούν να κυβερνήσουν».

Ο Μπαϊρού από την πλευρά του, δεν μένει με «σταυρωμένα χέρια» και προσπαθεί να πείσει τους Σοσιαλιστές να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στις αρχές Σεπτεμβρίου για να υποστηρίξει τον προϋπολογισμό λιτότητας που παρουσίασε, την ίδια ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αρχίζουν ήδη να εξετάζουν πώς θα κινηθούν στη «μετά Μπαϊρού εποχή».

Στις γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα πτώση μπροστά στην νέα πολιτική κρίση. Η Πριμάς σχολίασε σχετικά: «Η Γαλλία είναι μια σταθερή χώρα με σταθερή οικονομία… αλλά πρέπει να αναλάβουμε τα ηνία του πεπρωμένου μας. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι θέλουμε να έχουμε μια Γαλλία που είναι ακόμη πιο σταθερή». Ο Μακρόν δεν συζήτησε την επιλογή διάλυσης του Κοινοβουλίου στη συνάντηση, όπως προσέθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Ο Μπαϊρού υποσχέθηκε την Τρίτη να αγωνιστεί «σαν σκυλί» για να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ της, είναι δηλαδή το τρίτο μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, έπειτα από εκείνα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Με σκοπό να καθησυχάσει, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι η Γαλλία «σήμερα δεν απειλείται από καμία παρέμβαση, ούτε του ΔΝΤ, ούτε της ΕΚΤ, ούτε κανενός άλλου διεθνούς οργανισμού». Υπενθυμίζεται πως ο Λομπάρ κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είχε πει ότι «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

Απεργίες και διαδηλώσεις

Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται κυριολεκτικά σε πυρετό απεργιών, κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών. Οι φαρμακοποιοί, εξοργισμένοι από τις προτεινόμενες περικοπές στις αποζημιώσεις για τα φάρμακα, θα κλείσουν τα καταστήματά τους στις 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο από τις 27 Σεπτεμβρίου και μετά.

Στο Παρίσι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 38 δημόσιων νοσοκομείων –που εκπροσωπούν περίπου 100.000 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας– θα πραγματοποιήσουν συνελεύσεις για να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στο κύμα απεργιών.

Όλα τα μεγάλα συνδικάτα θα συναντηθούν την 1η Σεπτεμβρίου για να συντονιστούν. Η επικεφαλής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT) Σοφί Μπινέ, δεν έχει αποκλείσει τη συμμετοχή της στην ημέρα δράσης στις 10 Σεπτεμβρίου, αν και έχει τονίσει ότι ο στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι η κινητοποίηση θα «διαρκέσει στο χρόνο».

Η συνδικαλιστική οργάνωση σιδηροδρομικών Sud-Rail έχει κηρύξει απεργία την ίδια ημέρα. Εν τω μεταξύ οι οδηγοί ταξί, εξοργισμένοι από τις αλλαγές στους κανόνες για τις ιατρικές μεταφορές, σχεδιάζουν να «παγώσουν τη χώρα» στις 5 Σεπτεμβρίου με δράσεις που στοχεύουν σε αποθήκες καυσίμων, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, ακόμη και στα γεμάτα τουρίστες Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι.

Ανεξάρτητα από την προσέλευση στις κινητοποιήσεις στις 10 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση του Μπαϊρού προετοιμάζεται για ένα τεταμένο φθινόπωρο, καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις κατά των μέτρων λιτότητας για τον προϋπολογισμό του 2026.

Το σχήμα των «Ουσιαστικών» και το κίνημα «Να κλείσουμε τα πάντα!»

Οριζόντιος συντονισμός με κύριο εργαλείο το διαδίκτυο, χωρίς διαμεσολάβηση των συνηθισμένων βραχιόνων πολιτικής τροφοδότησης των αριστερών κομμάτων και οργανώσεων, είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία λαμβάνει σταδιακά το κύμα κινητοποιήσεων κατά των ανακοινωθέντων μέτρων λιτότητας στη Γαλλία.

Μια viral εκστρατεία για το συνολικό κλείσιμο των πάντων στη Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου, που υποστηρίζεται πλέον από ακροαριστερούς ακτιβιστές και συνδικάτα, προκαλεί φόβους στο κυβερνητικό επιτελείο για χρονικά τακτική επανάληψη των διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης κάθε τόσο, ενόψει των τεταμένων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

«Στις 10 Σεπτεμβρίου, να κλείσουμε τα πάντα (Bloquons tout)!», αυτό το σύνθημα έχει κερδίσει έδαφος στο διαδίκτυο. Η εκστρατεία, που ξεκίνησε αρχικά τον Μάιο στο TikTok, έχει επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενισχυμένη από πρώην συλλογικότητες των Κίτρινων Γιλέκων και κάποιες προσωπικότητες της άκρας Αριστεράς. Τα αιτήματα των διαδηλώσεων περιλαμβάνουν τις αυξήσεις μισθών και την παραίτηση της κυβέρνησης. Οι μέθοδοι πάλης περιλαμβάνουν απεργίες, μποϊκοτάζ σε σούπερ μάρκετ, οδοφράγματα, ακόμη και εκκλήσεις για κατάληψη λιμανιών και δημόσιων κτιρίων.

Μέχρι στιγμής περίπου 10.000 άτομα ακολουθούν τα κύρια κανάλια του κινήματος αυτού στο Facebook και το Telegram, ωστόσο η πρόσφατη υποστήριξή του από την ακροαριστερή La France Insoumise (LFI) και το συνδικάτο των σιδηροδρομικών εργαζομένων Sud-Rail, έχει ανησυχήσει το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης, η οποία συγκάλεσε αυτή την εβδομάδα σύσκεψη για θέματα ασφάλειας. «Το βρίσκω ανησυχητικό», παραδέχτηκε η Vβαλερί Αγιέ, πρόεδρος της ομάδας Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι «πολλά παραμένουν ασαφή σχετικά με το κίνημα αυτό». Οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν στενά το κίνημα και διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενδείξεις ξένης επιρροής. Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών δεν ααπάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το κίνημα αυτό.

Le #10septembre 2025, la France s’arrête.

Pas de compromis, pas de retour en arrière.

Ce qui arrive n’est pas une simple mobilisation :



💥 Grèves. Blocages. Débrayages. Résistance.

⚠️ Ils nous ont ignorés. Ils vont nous entendre. pic.twitter.com/YzJkUTg2hW — Bloquons Tout ! - 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) August 24, 2025

Αν και τώρα παρουσιάζεται ως αντίδραση στις περικοπές του προϋπολογισμού, η αρχική έκκληση «Να κλείσουμε τα πάντα!» εμφανίστηκε αρκετές εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση των μέτρων λιτότητας από τον Μπαϊρού, συγκεκριμένα το Μάιο, σε μια ανάρτηση ενός λογαριασμό TikTok ονόματι «Les Essentiels France» («Οι ουσιαστικοί στη Γαλλία») και τον αδερφό λογαριασμό στο Telegram ονόματι «Essentiels» («Ουσιαστικοί»). Οι λογαριασμοί ανήκουν σε ένα ομώνυμο πολιτικό συλλογικό σχήμα που βρίσκεται στη βορειοανατολική Γαλλία και η ίδρυση του αποδίδεται στον Ζιλιέν Μαρισιό. Ο πυρήνας του εν λόγω σχήματος χαρακτηρίζεται από έντονα αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μάλιστα, φαίνεται να υποστηρίζει τη διακοπή της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας (Frexit). Διατυπώνονται, ακόμα, αιτήματα όπως γαλλική αυτονομία ως αντίβαρο στις επιβαλλόμενες, τεχνοκρατικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Ο Μαιρισιό βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών χωρίς ποτέ να έχει προσαχθεί. Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα από δημοσιογράφους αναφορικά με το κίνημα της 10ης Σεπτεμβρίου, δεν πήρε θέση. Δεν έχουν λείψει και δεν είναι καθόλου λίγες, και οι φωνές που επικρίνουν τους Essentiels ως κίνημα που φλερτάρει με τον εθνικισμό.

Το κανάλι TikTok και ένας ειδικός ιστότοπος των Essentiels, προσφέρουν πλέον ρολόγια αντίστροφης μέτρησης και υλικό διαμαρτυρίας που μπορεί να διανεμηθεί. Το σχήμα φέρεται να αύξησε τη δημοτικότητά του από τότε που συνέκλινε με βετεράνους των διαδηλώσεων των «κίτρινων γιλέκων» που συγκλόνισαν τη Γαλλία από το 2018 έως το 2020.

Εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ομάδες Telegram και λογαριασμοί Instagram όπως το «grevemanifsblocages10septembre» διαδίδουν πλέον αποκεντρωμένες εκκλήσεις για δράση και ανακοινώσεις για συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας στο Parc de la Villette του Παρισιού στις 28 Αυγούστου.

🇫🇷 Bienvenue sur le compte officiel des Essentiels.



Un mouvement citoyen enraciné pour reconstruire la France autour du réel, du territoire et du bon sens.



Avec vous. Par vous. Pour vous.



👉 https://t.co/5N8gFp7e03 #LesEssentiels #FranceSouveraine pic.twitter.com/4Br3aV4rzh — Les essentiels - France (@LesEssentielsFR) May 2, 2025

Αριστεροί, σοσιαλιστές, πράσινοι

Καίτοι μη κομματικό, το κίνημα γρήγορα προσέλκυσε την υποστήριξη της Αριστεράς. Σε άρθρο του τον Αύγουστο στην εφημερίδα La Tribune, ο ηγέτης του LFI Ζαν Λυκ Μελανσόν προέτρεψε τους υποστηρικτές του «να θέσουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση των τοπικών συλλογικοτήτων» που οργανώνουν την κινητοποίηση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) έχει υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική στάση, δηλώνοντας ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση. «Τα κίνητρα και οι τακτικές δεν είναι ακόμη σαφή, αλλά κατανοούμε την αγανάκτηση που κρύβεται πίσω από αυτό το αυθόρμητο κίνημα», δήλωσε η ευρωβουλευτής του PS Κλοέ Ριντέλ.

Η ηγέτις των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ δήλωσε την υποστήριξή της, παρότρυνε όμως όλες τις πολιτικές οργανώσεις να μην «εκμεταλλεύονται τον αγώνα». Ορισμένοι διαδηλωτές, παραδείγματος χάριν, έχουν ήδη εκφράσει την ενόχλησή τους για την προβολή του LFI.

Η αμηχανία της ακροδεξιάς

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ορισμένοι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού (RN) της Μαρίν Λε Πεν είδαν τις διαδηλώσεις της 10ης Σεπτεμβρίου ως πολιτική ευκαιρία, αλλά η αυξανόμενη συμμετοχή αριστερών ομάδων έχει δημιουργήσει αμφιβολίες στην ακροδεξιά. Το ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται τώρα διχασμένο μεταξύ της προσπάθειας να προβάλλει την αξιοπιστία του ως κυβερνητικό κόμμα και της ανταπόκρισης στην οργή της εκλογικής του βάσης, με ορισμένα μέλη της βάσης.