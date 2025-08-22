Ύμνοι Πούτιν στον Τραμπ για τις «ηγετικές ικανότητές» του

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι με τον Αμερικανό ομόλογό του «επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ».

Εγκώμια επιφύλαξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που παραμένει άγνωστο ακόμα εάν θα πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών, ο Πούτιν δήλωσε απόψε ότι βλέπει «φως στο τέρμα του τούνελ», σε ό,τι αφορά τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις. Εξέφρασε την πεποίθηση πως οι ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού ομολόγου του θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας.

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», δήλωσε.

Η Ρωσία θέλει να δει τον Ζελένσκι όταν θα έχουν έτοιμη ατζέντα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τη Παρασκευή, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά επέμεινε ότι ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του όταν θα υπάρχει έτοιμη ατζέντα για τη συνάντησή τους.

Μιλώντας σε εκπομπή της τηλεόρασης του NBC, ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι η Ρωσία συμφώνησε να είναι ευέλικτη σε μια σειρά από θέματα που έθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ζελένσκι δεν πιστεύει τον Λαβρόφ

ΟΖελένσκι από την πλευρά του, δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της να επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Μόσχα εάν δείξει και στην πράξη ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη.

Πέραν των εξελίξεων για τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, οι δύο παράγοντες (Ζελένσκι και Ρούτε) συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.

Ο Τραμπ «ψιθυρίζει» εναντίον του Πούτιν

Πριν από όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε διακριτικά σε επιθετική ρητορική εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν, αναρτώντας μια αινιγματική δήλωση στο Truth Social για το «πώς πρέπει να έρθει η ειρήνη στην Ουκρανία», εξηγώντας αρχικά ότι για να κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο θα πρέπει να επιτεθεί πίσω στη Ρωσία με τα ανάλογα μέσα, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του επιτιθέμενου. Είναι σαν μια ομάδα στον αθλητισμό που έχει υπέροχη άμυνα, αλλά δεν επιτρέπεται να παίξει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει!» έγραψε χαρακτηριστικά. Πέρασε, στη συνέχεια, στο παρασύνθημα εξαπολύοντας επίθεση προς τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν κατηγορώντας τον πως δεν άφησε την Ουκρανία να αντεπιτεθεί παρά μόνο να αμυνθεί.

«Πώς λειτούργησε αυτό; Ανεξάρτητα από αυτό, αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε γίνει ποτέ εάν ήμουν πρόεδρος», έγραψε και επανέλαβε πως σύντομα θα ακολουθήσουν «ενδιαφέρουσες εξελίξεις».