Ο Τραμπ υπόσχεται εξελίξεις στο ουκρανικό: Τι πρέπει να κάνει η Ουκρανία...

Καθώς καταλαγιάζει ο κουρνιαχτός από το μπαράζ επαφών σε επίπεδο κορυφής σε Αλάσκα και Ουάσινγκτον για το ουκρανικό, το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει και φαίνεται πως η πρόοδος που έγινε τις τελευταίες ημέρες ήταν μάλλον πολύ μικρή.

Την ώρα που η ενδεχόμενη συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν δείχνει να «παγώνει» και οι διαπραγματευόμενες πλευρές δεν βρίσκουν τρόπο να άρουν το αδιέξοδο ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ξανά να κάνει στροφή στη ρητορική του, περνώντας, εμμέσως, στην επίθεση προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα αινιγματική ανάρτηση στο Truth Social υπαινισσόμενος πως η Ουκρανία για να νικήσει θα πρέπει να επιτεθεί στην Ρωσία και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να έχει τα ανάλογα μέσα.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του επιτιθέμενου. Είναι σαν μια ομάδα στον αθλητισμό που έχει υπέροχη άμυνα, αλλά δεν επιτρέπεται να παίξει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Πέρασε, στη συνέχεια, στο παρασύνθημα εξαπολύοντας επίθεση προς τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν κατηγορώντας τον πως δεν άφησε την Ουκρανία να αντεπιτεθεί παρά μόνο να αμυνθεί «Πώς λειτούργησε αυτό; Ανεξάρτητα από αυτό, αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε γίνει ποτέ εάν ήμουν πρόεδρος», έγραψε και επανέλαβε πως σύντομα θα ακολουθήσουν «ενδιαφέρουσες εξελίξεις».

Τα λόγια αυτά του Αμερικανού προέδρου οδήγησαν αναλυτές στο να σχολιάσουν πως ο Τραμπ αλλάζει ρότα και ενδεχομένως να σκέφτεται να ενισχύσει περαιτέρω την Ουκρανία.

Πάντως, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι πως παραμένει ένας εντελώς απρόβλεπτος πολιτικός και σίγουρα οι δηλώσεις του, ιδιαίτερα στο Truth Social, έχουν πάντα ένα στοιχείο υπερβολής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, επιμένει πως σχετικά με μια διμερή Ζελένσκι - Πούτιν θα γνωρίζουμε περισσότερα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, οι δηλώσεις από το Κίεβο και τη Μόσχα τις τελευταίες ημέρες δείχνουν πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο προς το παρόν φαντάζει μακρινό.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε πως στις προθέσεις της Ρωσίας είναι να συναντηθούν οι δύο πρόεδροι μόνο στο τέλος των διαπραγματεύσεων, ενώ επανέλαβε πως η Μόσχα δεν αναγνωρίζει τον Ζελένσκι ως νόμιμο πρόεδρο.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι δήλωσε πως μια συνάντηση με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ξεκαθαρίσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας προς τη χώρα του.